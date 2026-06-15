Mondiali 2026: Piper Lopes convocato da Capo Verde su LinkedIn in bizarra vicenda

Pico Lopes è un difensore nato a Dublino dalla madre irlandese e dal padre capoverdiano. E' attualmente in forza alla Sharmrock Rovers FC.

Mondiali 2026 , il calciatore Pico Lopes convocato dal Capo Verde su Linkedin : "Pensavo fosse spam, l'ho ignorato" contro la Spagna. Una partita storica per la nazionale africana, alla sua prima partecipazione alla Coppa del Mondo.

Ma è una prima volta speciale anche per Pico Lopes, difensore nato a Dublino da madre irlandese e padre capoverdiano e attualmente in forza alla Sharmrock Rovers FC. La sua convocazione è arrivata con modalità piuttosto particolari, per usare un eufemismo. Infatti. Lopes aveva già esordito con il Capo Verde nel 2019, ed è stato convocato in occasione della Coppa d'Africa.

Di certo, però, non si sarebbe mai aspettato di disputare un Mondiale: "Un giorno ho ricevuto un messaggio in portoghese, pensavo fosse spam e ho ignorato la richiesta".. Uno messaggio ignorato per circa 9 mesi dal 33enne, fino a quando l'allenatore della nazionale capoverdiana non ha insistito cercando nuovi contatti per rintracciarlo. Ricorrendo a Google Traduttore, alla fine Lopes si è reso conto che si trattava della convocazione ufficialeCioè.

Il difensore classe '92 è stato decisivo nel percorso che ha portato Capo Verde fino ai quarti di finale della Coppa d'Africa 2024, oltre a disputare da titolare nove delle dieci partite di qualificazione ai Mondiali. Prima della partenza per il torneo, Lopes ha ricevuto una commovente festa a sorpresa nel quartiere di Crumlin, a Dublino. Il Mondiale per lui, così come per tutto il Paese, rappresenta l'apice a livello calcistico. Una storia che merita di essere raccontata.

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