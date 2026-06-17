Mondiali 2026: Portogallo-Congo 1-1, pareggio nella prima giornata del Girone K

Nella prima partita del Girone K dei Mondiali di calcio 2026, il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo si dividono i punti con il risultato di 1-1. I gol: João Neves per i lusitani, Yoane Wissa per i congolesi. La sfida ha messo a confronto lo sfarzo del calcio milionario di CR7 con la povertà di una nazione in difficoltà, nella prima partita dei Leopardi dopo 52 anni.

Il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo nella prima giornata del Girone K dei Mondiali di calcio 2026. L'incontro, disputatosi a Houston, ha visto i lusitani portarsi in vantaggio al 6' con un colpo di testa di João Neves, assistito da Pedro Neto.

Il pareggio congolese è arrivato al 45'+5 del primo tempo con Yoane Wissa, che ha sfruttato un cross di Masuaku. Nonostante la superiorità tecnica e la ricchezza della rosa portoghese, la squadra africana ha dimostrato grande determinazione, riuscendo a strappare un punto prezioso. Il Portogallo, guidato da Roberto Martinez, schierava titolari di lusso come Diogo Costa, Ruben Dias, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, ma l'attesa era soprattutto per Cristiano Ronaldo, alla sua sesta partecipazione mondiale a 41 anni.

La sfida aveva anche un forte valore simbolico: da una parte il calcio milionario, con Ronaldo che guadagna circa 200 milioni di euro a stagione, dall'altra la Repubblica Democratica del Congo, uno dei paesi più poveri al mondo con un PIL pro capite di poco superiore a 1.100 dollari. La nazionale africana, tornata ai mondiali dopo 52 anni (l'unica precedente esperienza fu nel 1974 con il nome di Zaire), ha affrontato numerose difficoltà logistiche, tra cui 21 giorni di isolamento obbligatorio per entrare negli Stati Uniti e la cancellazione di un'amichevole in Spagna per timori di contagio da Ebola, epidemia che ha già causato oltre 130 morti nel paese.

Nonostante le avversità, i Leopardi sono riusciti a imporre il loro ritmo e a creare occasioni, meritando il pareggio. La partita si è svolta in un clima di grande attenzione mediatica, soprattutto per la presenza di Ronaldo, al centro dei riflettori non solo per il suo eventuale ultimo mondiale ma anche per la sua influenza extracalcistica, testimoniata dalla recente cena alla Casa Bianca con Donald Trump ed Elon Musk.

Il Portogallo dovrà ora affrontare Uzbekistan e Colombia nella speranza di conquistare la qualificazione, mentre la Repubblica Democratica del Congo proverà a ripetere l'impresa del 1974 e a regalare un sogno al suo popolo





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