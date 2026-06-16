Mondiali 2026, Portogallo-Congo all'esordio nel gruppo K: l'ultima chance per CR7

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo debutta ai Mondiali 2026 contro la Repubblica Democratica del Congo nella prima giornata del gruppo K. Per CR7 è l'ultima opportunità di vincere la Coppa del Mondo, l'unico trofeo mancante nella sua carriera. La partita, in diretta su DAZN, vede i lusitani favoriti ma le prime sorprese del torneo ricordano che nulla è scontato. La lotta per il primato del girone sembra comunque una sfida tra Portogallo e Colombia.

Il Portogallo è pronto a fare il debutto ai Mondiali 2026 , segnando la sesta apparizione per la squadra e per Cristiano Ronaldo , che eguaglia così Leo Messi.

La prima giornata del gruppo K vedrà sfidarsi Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, mentre la Colombia affronterà l'Uzbekistan. Nonostante il Portogallo parta favorito, le prime sorprese del torneo ricordano che nulla è scontato. La lotta per il primo posto sembra ristretta tra Portogallo e Colombia, con Congo e Uzbekistan che appaiono decisamente sfavorite. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, sia tramite app che sito web, che detiene i diritti di tutte le gare della competizione.

Questo Mondiale rappresenta per CR7 l'ultima opportunità di vincere il trofeo che manca nella sua straordinaria carriera. Tra gli altri temi del momento spiccano le numerose notizie di cronaca nera e di spettacolo: dall'omicidio di Chiara Guerra, uccisa con venti coltellate dal nipote diciassettenne, alla serenità mostrata da Natalia Paragoni con le figlie nonostante la malattia, fino alle voci su un possibile matrimonio tra Raoul Bova e Beatrice Arnera.

Non mancano le polemiche per il chat sessista di ATM con foto rubate e l'aggressione dei tifosi del Taranto dopo la sconfitta nella finale per la serie D. Anche il mondo della musica e dello sport è vivo con il Between Music&Arts Festival 2026 dal 1 al 5 luglio e l'incidente del ciclista Liam Slock che è caduto esultando prima del traguardo. Inoltre, Dua Lipa ha scelto Napoli per il suo viaggio di nozze, mentre la storia di Emanuela Aiello ai funerali della figlia Beatrice ha commosso molti.

L'addio al nubilato di Sara Ceccantini si è concluso tragicamente a Mykonos e la nonna acquisita ha rilasciato dichiarazioni contrastanti. Valeria Marini mostra la sua casa a Roma in piazza di Spagna e Giulia Vecchio ufficializza la relazione con Valerio Gori, manager dell'Atletico Madrid. Mediaset rivoluziona i programmi Zelig e Tu sí que vales con nuove conduzioni.

Infine, Emanuele Filiberto confessa tradimenti e mancanze nella vita familiare, e Cristiano Cordoma, diciannovenne, perde la vita in un incidente in scooter con la fidanzata. Questi i principali fatti che catturano l'attenzione del pubblico italiano in questi giorni, tra sport, cronaca e intrattenimento





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