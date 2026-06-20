Mondiali 2026: prima espulsione per 'mano davanti alla bocca' nel match Turchia-Paraguay

Al via la nuova regola che vieta di coprirsi la bocca durante le discussioni: il paraguaiano Almiron è il primo a pagare, espulso dopo il controllo Var. Episodio al 47' del primo tempo, con il Paraguay in dieci per tutto il secondo tempo.

Durante la seconda giornata del Gruppo D dei Mondiali 2026 , nell'incontro tra Turchia e Paraguay, si è verificato un episodio destinato a fare storia a causa del nuovo regolamento introdotto per questa edizione del torneo.

Il calciatore paraguaiano Almiron, indossando la maglia numero 10, è stato espulso dopo essersi rivolto a un avversario coprendosi la bocca con la mano, un gesto che il regolamento vieta espressamente. L'episodio è accaduto al 47' del primo tempo, durante il recupero, quando la Turchia protestava per le perdite di tempo causate da un giocatore paraguaiano, Pitta, rimasto a terra dopo un lieve contatto.

Ne è nato un capannello di giocatori, nel quale Almiron e il turco Muldur sono stati protagonisti di un colloquio ravvicinato. Il numero 10 paraguaiano, forse per insultare l'avversario, ha coperto la bocca con la mano. Muldur, che sembrava conoscere perfettamente la nuova norma, ha subito segnalato l'accaduto all'arbitro. Il direttore di gara, Barton, è stato richiamato dal Var e, dopo aver visionato le immagini, ha preso la decisione di espellere Almiron.

Tornato in campo, Barton ha annunciato: 'Dopo la revisione, il numero 10 del Paraguay ha coperto la bocca. La decisione è cartellino rosso'. L'espulsione ha costretto il Paraguay a disputare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, cambiando l'inerzia della partita e generando numerose discussioni sul rigore del nuovo regolamento





Adnkronos / 🏆 8. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali 2026 Regolamento Espulsione Almiron Turchia-Paraguay

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Colombia-Uzbekistan 3-1, Cannavaro k.o. nel debutto ai Mondiali 2026I sudamericani in vetta al Gruppo K dopo il netto successo

Read more »

Mondiali 2026: esordio amaro per Cannavaro, Uzbekistan sconfitto 3-1 dalla ColombiaLa prima giornata dei gironi del mondiale si è chiusa con due match disputati nella notte tra mercoledì e giovedì. La squadra allenata da Cannavaro ha subito una sconfitta amara, mentre il Ghana ha ottenuto una vittoria importante.

Read more »

Mondiali 2026, i risultati: Ghana e Colombia conquistano i tre puntiLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2026, i risultati: Ghana e Colombia conquistano i tre punti

Read more »

Le partite di oggi ai Mondiali 2026: Usa-Australia, Scozia-Marocco, Brasile-Haiti, Turchia-ParaguayProsegue il secondo turno dei gironi. Il Brasile chiamato a reagire dopo il pari all'esordio, partita già da dentro o fuori per la Turchia di Montella. Il Marocco in cerca di conferme

Read more »