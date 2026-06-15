Mondiali 2026: quinta giornata, il programma completo e le formazioni

La quinta giornata dei Mondiali 2026 vede in campo Spagna-Capo Verde, Belgio-Egitto, Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Analisi delle squadre, orari, canali TV e statistiche aggiornate.

Oggi, lunedì 15 giugno, i Mondiali 2026 proseguono con la quinta giornata. Nella quarta giornata la Germania, nel Gruppo E, ha travolto Curacao con il punteggio di 7-1, Olanda e Giappone, nel gruppo F, hanno pareggiato 2-2, la Costa d'Avorio, nel gruppo E ha battuto l'Ecuador per 1-0 e la Svezia, nel gruppo F, ha rifilato una goleada, 5-1, alla Tunisia.

La Spagna sfiderà Capo Verde nella prima partita del gruppo H. I campioni d'Europa in carica, campioni del mondo nel 2010, affrontano i capoverdiani che sono alla loro prima qualificazione. A seguire Belgio-Egitto che aprono il gruppo G. Martedì 16 giugno, a mezzanotte ora italiana, si giocherà la seconda partita del gruppo H, Arabia Saudita-Uruguay. Nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, alle 3 ora italiana, è in programma il secondo incontro del gruppo G: Iran-Nuova Zelanda.

Spagna-Capo Verde si gioca oggi, lunedì 15 giugno, ad Atlanta, alle 18 ora italiana e sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Nelle Furie Rosse brillano le due stelle dell'attacco Lamine Yamal e Nico Williams che però potrebbero partire dalla panchina contro i capoverdiani. Capo Verde dopo la storica qualificazione proverà a onorare il torneo e punta sull'attacco con Mendes, Monteiro e Cabral a sostegno di Livramento.

Belgio-Egitto si gioca oggi, lunedì 15 giugno, alle ore 21, al Seattle Stadium di Seattle e sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e su Dazn. Courtois, tra i pali, De Bruyne, De Ketelaere, Witsel e Lukaku sono tra i punti di forza della squadra del ct Rudi Garcia.

I Faraoni d'Egitto, guidati dal ct Hossam Hassan, il miglior marcatore della storia della nazionale egiziana, contano sull'esperienza del portiere El Shenawy, sulla stella Mohamed Salah e sugli attaccanti Omar Marmoush e Mahmoud Trezeguet. Arabia Saudita-Uruguay, in programma nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, con calcio d'inizio a mezzanotte, si giocherà al Miami Stadium di Miami e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

L'Arabia Saudita, che è stata affidata al ct Georgios Donis, schiererà tra i pali il portiere Nawaf Al-Aqidi e a centrocampo il gigante Mohamed Kanno affiancato da Musab Al-Juwayr. Capitan Salem Al-Dawsari e Firas Al-Buraikan saranno i punti di riferimento offensivi, Saud Abdulhamid guiderà la difesa. L'Uruguay di "El Loco" Bielsa punta su un centrocampo di grande qualità con Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur. In attacco il bomber è Darwin Núñez.

Iran-Nuova Zelanda, dopo la grande tensione degli ultimi mesi per la guerra tra Usa e Iran, si giocherà nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 giugno alle 3 ora italiana a Los Angeles e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Gli iraniani, guidati dal ct veterano Amir Ghalenoei, puntano sul loro capitano, l'attaccante Mehdi Taremi e sulla fantasia di Saman Ghoddos, a centrocampo e sull'esterno d'attacco Alireza Jahanbakhsh.

La Nuova Zelanda del commissario tecnico Darren Bazeley scommette sulla solidità della retroguardia con Tyler Bindon e Liberato Cacace. Marko Stamenić, Matt Garbett proveranno a prevalere a centrocampo. Chris Wood, capitano e attaccante, andrà a caccia di gol





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali 2026 Calcio Spagna Capo Verde Belgio Egitto Arabia Saudita Uruguay Iran Nuova Zelanda

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondiali: tocca alla Spagna, Capo Verde sfida YamalL'isola sogna: 'Obiettivo superare il turno'. Ma la Roja è la favorita n.1 per il titolo (ANSA)

Read more »

Mondiali 2022 su Rai: stasera Belgio-Egitto, Spagna-Capo Verde e le altre partite in direttaLa Rai trasmette in diretta le partite dei Mondiali 2022 con ampia copertura: Belgio-Egitto, Spagna-Capo Verde, Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Scopri gli orari e i telecronisti.

Read more »

Mondiali, la Spagna di Lamine Yamal debutta contro Capo Verde: quote e pronosticoPer i bookie la vittoria delle Furie Rosse non è in discussione. Occhio allora al numero di reti

Read more »

Le partite di oggi ai Mondiali 2026: il debutto di Spagna e BelgioAttesa per vedere da un lato la stella spagnola Yamal (che non giocherà dall'inizio) e dall'altro come si comporteranno i componenti della «generazione d'oro» al loro ultimo valzer

Read more »