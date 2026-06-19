Mondiali 2026: seconda giornata dei gironi C e D, in campo Usa-Australia, Scozia-Marocco, Brasile-Haiti e Turchia-Paraguay

Venerdì 19 giugno si disputano le ultime due partite dei gironi C e D dei Mondiali 2026. Gli Stati Uniti sfidano l'Australia per la qualificazione agli ottavi, la Scozia cerca l'impresa contro il Marocco, il Brasile di Ancelotti deve riscattare il pareggio contro Haiti, mentre Turchia e Paraguay si giocano la sopravvivenza dopo le sconfitte all'esordio.

Venerdì 19 giugno, seconda giornata dei gironi C e D ai Mondiali 2026 , si aprono le ultime due giornate della fase a gironi con quattro partite decisive per le qualificazioni agli ottavi di finale .

Alle 21 ora italiana, al Lumen Field di Seattle, va in scena il match tra Stati Uniti e Australia, trasmesso in diretta su Dazn e in chiaro su Rai1 e Raiplay. Per gli americani, guidati da Mauricio Pochettino, la vittoria significherebbe passaggio del turno automatico dopo il successo per 4-1 contro il Paraguay.

Gli Stati Uniti puntano tutto sulla loro potenza offensiva, mentre dovranno fare i conti con l'organizzazione difensiva dell'Australia, che può contare su un portiere solido come Patrick Beach. Gli australiani, reduci dalla sconfitta contro la Turchia, cercano la vittoria per tenere vivo il sogno qualificazione e contano sulla loro tenacia tattica. A mezzanotte ora italiana, a Foxborough, si affrontano Scozia e Marocco, incontro trasmesso in esclusiva su Dazn.

La Scozia, reduce dal pareggio con la Serbia, ha nella forza del centrocampo, nella compattezza difensiva e nei calci piazzati i suoi punti di forza. Il Marocco, dopo la positiva prestazione contro il Brasile, punta sulla qualità tecnica e l'estro sulle fasce, oltre che sulla capacità di chiudere gli spazi e colpire in contropiede. Per gli scozzesi una vittoria sarebbe un passo enorme verso gli ottavi, mentre il Marocco cerca la qualificazione anticipata.

Alle 2.30 nella notte tra venerdì e sabato, il Brasile di Carlo Ancelotti scende in campo contro Haiti. Dopo il pareggio a reti bianche con il Marocco, la Seleção è chiamata a riscattarsi e parte decisamente favorita. Vinícius Júnior, supportato da Raphinha e dagli esterni, è l'arma principale per scardinare la difesa haitiana, che farà della chiusura degli spazi e della rapidità nella ripartenza con la coppia Nazon-Pierrot la sua unica speranza.

Infine, alle 5 ora italiana di sabato 20 giugno, Turchia e Paraguay si giocano la sopravvivenza nel gruppo D dopo le sconfitte contro Australia e Stati Uniti. La partita, in diretta esclusiva su Dazn, vedrà il tecnico italiano Vincenzo Montella schierare dal primo minuto Kenan Yıldiz e affidarsi all'esperienza di Hakan Çalhanoğlu e al talento di Arda Güler. Il Paraguay, guidato daMiguel Almiron e Julio Enciso, proverà a sorprendere la Turchia per rimanere in corsa per la qualificazione.

Il torneo entra quindi nella fase più incerta e avvincente, con diverse squadre ancora in lizza per i due posti disponibili negli ottavi in ciascun girone





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