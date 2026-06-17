Mondiali 2026: seconda giornata di gare tra caldo record e放的 verdetti nei gironi

Il secondo giorno dei Mondiali di calcio a 48 squadre vede in campo le nazionali del Gruppo A e B con partite che potrebbero già decidere le sorti dei gironi. Copertura televisiva estesa della Rai e meteo estremo a fare da sfondo.

Il torneo calcistico più seguito al mondo si prepara a vivere una seconda giornata ricca di emozioni e possibili sorprese. Dopo l'apertura del primo round, giovedì 18 giugno scenderanno in campo le nazionali che hanno iniziato la competizione, con sfide decisive per il Gruppo A e il Gruppo B che potrebbero già delineare le prime classifiche e le prime eliminazioni.

L'evento, in programma dall'11 giugno al 19 luglio, per la prima volta nella storia si svolge in tre nazioni diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Si tratta di un'edizione storica, la prima con 48 squadre partecipanti, che amplifica la portata mediatica e logistica della competizione.

L'attenzione dei tifosi è rivolta in particolare alle partite Repubblica Ceca-Sudafrica e Svizzera-Bosnia Erzegovina, in programma rispettivamente nel Gruppo A e nel Gruppo B, oltre alle sfide notturne che coinvolgono il Messico padrone di casa contro la Corea del Sud e il Canada contro la Bosnia Erzegovina. Per gli appassionati italiani, la Rai ha garantito la trasmissione in diretta esclusiva in chiaro di 35 match, con programmazione pre e post-partita, oltre agli highlights delle restanti 69 partite, assicurando così una copertura televisiva senza precedenti per questo evento planetario.

Il fuso orario richiederà attenzione per seguire le gare notturne, ma l'interesse rimane altissimo. Parallelamente, il paese ospitante, il Messico, dovrà affrontare anche le sfide legate al clima: l'ondata di calore che sta interessando il Nord America potrebbe condizionare le performance atletiche, con temperature che potrebbero toccare i 39 gradi e notti tropicali, fattore non trascurabile per la preparazione e il recupero fisico dei giocatori. quindi la manifestazione prosegue con il suo calendario fitto, promettendo spettacolo e colpi di scena mentre le squadre cercano di conquistare punti preziosi per avanzare alla fase a eliminazione diretta





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali 2026 Calcio Gruppo A Gruppo B Rai

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uruguay e Arabia Saudita affrontano la scia spagnola ai Mondiali 2026 a MiamiAl Hard Rock Cafe Stadium di Miami si terrà la prima partita del gruppo H dei Mondiali 2026. Uruguay e Arabia Saudita si sfideranno alle 0:00, entrambi con l'obiettivo di seguirla Scia de Spagna. Il match crescerà grazie alla presenza di una terna arbitrale tutta italiana. L'allenatore saudita Donis sostituisce il francese Renard mentre Bielsa, nuovo tecnico uruguaiano, dovrà iniziare senza tre colonna chiave.

Read more »

Mondiali 2026: Francia e Argentina in campo, calciomercato in fermento in Serie A e all'esteroLa prima serata dei Mondiali 2026 vede in campo Francia e Argentina, rispettivamente contro Senegal e Algeria. Parallelamente, il calciomercato infiamma la Serie A con cambi di allenatori e numerose trattative, tra cui le ufficialità di Sarri all'Atalanta e Zaniolo all'Udinese, e le mosse dei top club europei.

Read more »

Mondiali 2026, Portogallo-Congo all'esordio nel gruppo K: l'ultima chance per CR7Il Portogallo di Cristiano Ronaldo debutta ai Mondiali 2026 contro la Repubblica Democratica del Congo nella prima giornata del gruppo K. Per CR7 è l'ultima opportunità di vincere la Coppa del Mondo, l'unico trofeo mancante nella sua carriera. La partita, in diretta su DAZN, vede i lusitani favoriti ma le prime sorprese del torneo ricordano che nulla è scontato. La lotta per il primato del girone sembra comunque una sfida tra Portogallo e Colombia.

Read more »

Mondiali 2026, Svizzera-Bosnia: la partita che può decidere il Gruppo BTutto quello che c'è da sapere su Svizzera-Bosnia ed Erzegovina, fondamentale per il Gruppo B dei Mondiali 2026: formazioni, diretta tv e streaming, e come superare le restrizioni geografiche con una VPN.

Read more »