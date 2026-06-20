Mondiali 2026: seconda giornata per gruppi F e E

La seconda giornata dei Mondiali 2026 si apre con le sfide di Germania e Olanda. Otto le squadre in campo nelle quattro partite in programma.

Oggi, sabato 20 giugno, ai Mondiali 2026 comincia la seconda giornata anche per i gruppi F ed E. Otto le squadre in campo nelle quattro partite in programma.

I riflettori sono puntati sulle sfide di Germania e Olanda. Si inizia alle ore 19, a Houston, con la sfida del gruppo F tra Olanda e Svezia. Alle 22, a Toronto, si gioca nel gruppo E Germania-Costa d'Avorio. Nella notte tra sabato 20 e domenica 21 giugno si affrontano per il gruppo E Ecuador e Curacao e alle 6 del mattino di domenica 21 giugno a Monterrey toccherà per il gruppo F a Tunisia e Giappone.

Ieri, venerdì 19 giugno, nel gruppo D gli Stati Uniti di Pochettino si sono qualificati per i sedicesimi grazie al successo per 2-0 sull'Australia. Nel gruppo C il Marocco, che ha battuto la Scozia 1-0, è a un passo dal passaggio del turno, proprio come il Brasile di Carlo Ancelotti che ha travolto Haiti 3-0. È già finita, invece, l'avventura al Mondiale della Turchia di Vincenzo Montella, eliminata dopo 2 partite.

Oggi, sabato 20 giugno, alle 19, in diretta per gli abbonati su Dazn, nella seconda giornata del gruppo F si affrontano l'Olanda, che nella prima giornata ha pareggiato 2-2 con il Giappone e la Svezia che è prima nel gruppo dopo aver battuto nettamente la Tunisia per 5-1. Oggi, sabato 20 giugno, alle ore 22, in diretta in chiaro su Rai 1 e in streaming su Dazn, si affrontano la Germania di Julian Nagelsmann e la Costa d'Avorio di Emerse Faé.

La Germania all'esordio ha battuto nettamente Curacao per 7-1, mentre la Costa d'Avorio ha sconfitto l'Ecuador 1-0. Ecuador e Curacao cercheranno di smuovere la classifica del girone nel match che si gioca alle 2 nella notte sabato 20 e domenica 21 giugno. Quella tra Tunisia e Giappone sarà una partita storica dato che è la numero 1000 nella fase finale di un torneo iridato dalla prima edizione del 1930.

La Tunisia dopo la pesante sconfitta con la Svezia all'esordio punta su un nuovo ct, il francese Hervé Renard, al posto di Le partite dei Mondiali di calcio 2026 sono trasmesse in diretta streaming su Dazn. 35 partite sono trasmesse anche in chiaro sui canali Rai e in streaming gratuito su Raiplay





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