Mondiali 2026, settima giornata: Portogallo-Congo, big match Inghilterra-Croazia e l'esordio di Cannavaro

La settima giornata dei Mondiali 2026 vede il Portogallo contro la Repubblica Democratica del Congo, il big match Inghilterra-Croazia in chiaro su Rai 1, e l'esordio di Fabio Cannavaro come ct dell'Uzbekistan contro la Colombia.

Oggi, mercoledì 17 giugno, si disputa la settima giornata dei Mondiali 2026 , la giornata che completa la serie dei match d'esordio in tutti i gironi.

Per il girone K, il Portogallo affronta la Repubblica Democratica del Congo allo stadio NRG di Houston, con calcio d'inizio alle 19 ora locale. I lusitani, guidati dalla stella Cristiano Ronaldo, partono nettamente favoriti contro una selezione africana che cerca di fare storia. Nel girone L, invece, va in scena il big match della giornata: Inghilterra contro Croazia.

La sfida sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay, segno dell'interesse globale per due squadre che hanno scritto pagine memorabili del calcio recente. Gli inglesi, capitanati da Harry Kane, puntano a confermare il loro status di top team, mentre i croati di Luka Modrić sanno di dover dare il massimo per uscire da un girone insidioso.

Più tardi, nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, per lo stesso girone L scenderanno in campo Ghana e Panama a Toronto, mentre per il girone K sarà la volta di Uzbekistan-Colombia. Proprio la partita tra uzbeki e colombiani è carica di significato: sulla panchina dell'Uzbekistan siede Fabio Cannavaro, ex capitano e pallone d'oro, che nel 2006 alzò la Coppa del Mondo vinta dall'Italia proprio a Berlino.

Per Cannavaro è l'esordio assoluto come commissario tecnico in una competizione mondiale, e si trova di fronte la fortissima Colombia, formazione sudamericana ricca di talento. Nonostante i pronostici sfavorevoli, Cannavaro ha già dichiarato di voler motivare il suo gruppo per cercare l'impresa, sfruttando la compattezza e la disciplina tattica che hanno sempre caratterizzato le sue squadre.

La Colombia, dal canto suo, vuole dimostrare di essere una seria candidata al titolo, con giocatori come James Rodriguez e Luis Diaz pronti a illuminare il torneo. La giornata di oggi segue a ruota la sesta giornata, che si è giocata tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno. Ieri la Francia ha battuto il Senegal per 3-1 con una prestazione convincente, mentre la Norvegia ha travolto l'Iraq per 4-1 in una vera e propria goleada.

L'Argentina ha superato l'Algeria per 3-0 grazie a una roboante tripletta di Lionel Messi, che con questi tre gol ha agganciato il tedesco Miroslav Klose nella classifica dei bomber mondiali, portandosi a quota 16 reti in Coppa del Mondo. Infine, l'Austria ha avuto la meglio sulla Giordania con un netto 3-1.

Il programma del giorno si preannuncia ricco di emozioni: gli occhi degli appassionati sono puntati su Houston e Toronto, ma anche sulle altre partite che determineranno le prime gerarchie dei gironi. Il Portogallo, con il suo gioco offensivo e la leadership di Ronaldo, cerca di prendersi il primo posto nel girone K, ma la Repubblica Democratica del Congo non sarà certo un avversario arrendevole.

Gli africani possono contare su una solida organizzazione difensiva e su rapide ripartenze, con l'obiettivo di strappare almeno un pareggio per tenere vive le speranze di qualificazione. Dall'altra parte, Inghilterra e Croazia si sfidano in una rivincita delle semifinali del 2018 e del 2022: ricordi ancora vividi per i tifosi, con i croati che in passato hanno eliminato gli inglesi ai Mondiali russi.

Ora, sotto la guida del ct Gareth Southgate, l'Inghilterra vuole dimostrare di aver imparato la lezione e di poter finalmente conquistare il titolo dopo tanta attesa. La Croazia, nonostante l'età avanzata del suo capitano Modrić, resta una squadra temibile, capace di esprimere un calcio di alto livello grazie anche a giovani talenti emergenti. In serata, il Ghana e la Panama si affronteranno in un match che può sembrare meno prestigioso, ma che potrebbe riservare sorprese.

I ghanesi, con la loro fisicità e velocità, cercheranno di imporsi contro una Panama che punta a vendicare l'esordio del 2018. Chiuderà la giornata Uzbekistan-Colombia, un confronto tra due modi di intendere il calcio: da un lato la scuola asiatica, con la sua disciplina e tecnica individuale, dall'altro la fantasia e l'esplosività del calcio sudamericano. Fabio Cannavaro, da capitano a ct, proverà a scrivere un'altra pagina della sua leggendaria carriera, stavolta da allenatore.

I Mondiali 2026 continuano a regalare emozioni, e questa settima giornata promette di non deludere le aspettative dei tifosi di tutto il mondo





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