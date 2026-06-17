Mondiali 2026: settima giornata, Portogallo-Rd Congo e Inghilterra-Croazia

Mercoledì 17 giugno, ai Mondiali 2026 si gioca la settima giornata che completerà la serie dei match d'esordio in tutti i gironi, completando la prima tornata. Per il girone K si affronteranno il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo, mentre per il girone L si sfideranno Inghilterra e Croazia.

Mercoledì 17 giugno, ai Mondiali 2026 si gioca la settima giornata che completerà la serie dei match d'esordio in tutti i gironi, completando la prima tornata.

Per il girone K si affronteranno il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo, mentre per il girone L si sfideranno Inghilterra e Croazia. La partita tra Inghilterra e Croazia sarà trasmessa anche in chiaro su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay. Per i portoghesi della stella Cristiano Ronaldo, una prima partita soft. Più affascinante la super sfida tra le squadre capitanate da Harry Kane e Luka Modrić.

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno per il girone L scenderanno in campo Ghana e Panama. A seguire Uzbekistan-Colombia per il girone K con Fabio Cannavaro che farà il suo esordio come ct a un Mondiale. L'ex capitano e pallone d'oro, che nel 2006 alzò la Coppa del mondo vinta dall'Italia nel cielo di Berlino, parte nettamente sfavorito contro la formazione sudamericana, ma caricherà il suo gruppo per cercare l'impresa.

Ieri, nella sesta giornata, la Francia ha battuto il Senegal per 3-1, goleada della Norvegia sull'Iraq (4-1), 3-0 dell'Argentina sull'Algeria con roboante tripletta di Lionel Messi che ha agganciato il tedesco Klose nella classifica marcatori dei bomber mondiali con 16 gol e successo netto dell'Austria sulla Giordania (3-1)





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