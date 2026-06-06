Mondiali 2026: Sondaggio Reuters e modello Goldman Sachs danno favorita la Spagna, ma la Francia resta in corsa

Un sondaggio su 160 economisti e il modello statistico di Goldman Sachs forniscono previsioni contrastanti sulle favorite per il prossimo Mondiale di calcio, con la Spagna e la Francia ai primi posti. I dettagli delle analisi, le probabilità di vittoria e i possibili outsider.

Tra l'11 maggio e il 5 giugno è stato condotto un sondaggio su 160 economisti di tutto il mondo, mentre parallelamente Goldman Sachs ha sviluppato un proprio modello statistico per pronosticare l'esito del prossimo Mondiale di calcio.

Le conclusioni dei due studi non coincidono. Secondo il sondaggio Reuters, la favorita è la Francia: il 35% degli intervistati vede la squadra di Didier Deschamps campione del mondo, davanti alla Spagna con il 31%. Più staccate si posizionano Argentina, Portogallo e Inghilterra. Il modello di Goldman Sachs, invece, dopo aver simulato un milione di volte il torneo, assegna agli spagnoli il 26% di probabilità di vittoria, contro il 19% della Francia.

Argentina e Brasile seguono al 14%, mentre l'Inghilterra si ferma al 5%. Didier Deschamps, se dovesse vincere, diventerebbe il primo allenatore dal 1938 a conquistare due Mondiali e l'unico nella storia ad averlo fatto dopo averlo già vinto da giocatore, nel 1998.

Per molti analisti la squadra francese è favorita perché può contare sull'esperienza di molti protagonisti della finale del 2022 e su Kylian Mbappé, indicato dagli economisti come favorito sia per il premio di miglior giocatore sia per quello di capocannoniere. Con 12 gol ai Mondiali, Mbappé è vicino al record di 16 reti del tedesco Miroslav Klose, mentre Messi è fermo a 13 e Harry Kane a 8.

Il modello di Goldman Sachs, elaborato dagli economisti della banca americana, si basa su quasi 20.000 partite internazionali disputate dal 1978 a oggi. Utilizza il sistema Elo, nato negli scacchi e poi adattato al calcio, che assegna punti a ogni squadra in base ai risultati, pesando anche la forza dell'avversario. A questo si aggiungono la capacità realizzativa, la forma recente, i fattori geografici e alcuni elementi psicologici.

La Spagna parte favorita perché guida questa classifica e arriva al torneo con ottimi risultati recenti. Le simulazioni prevedono una semifinale tra Spagna e Francia, e nello scenario più probabile sarebbe la Spagna a battere l'Argentina in finale. Su un punto economisti e modelli sembrano concordare: il Brasile non convince. Nel sondaggio Reuters quasi un terzo degli intervistati ha indicato il Brasile come la grande delusione del torneo.

Nemmeno l'arrivo di Carlo Ancelotti in panchina ha convinto gli analisti. Seguono Inghilterra e Germania tra le squadre più attese che potrebbero deludere. C'è poi spazio per le sorprese. Il 21% degli economisti vede nella Norvegia di Erling Haaland la possibile outsider del Mondiale, mentre il 15% punta sul Giappone.

Tra i giovani destinati a esplodere, il nome più citato è quello di Lamine Yamal, diciottenne, già protagonista con la Spagna e autore di una stagione straordinaria con il Barcellona





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