Mondiali 2026: speranze e incertezze per l'attaccante argentino. Calciomercato: Fiorentina su Viery, Juventus in summit, Manchester United su Ederson

Un attaccante argentino, incluso nella pre-lista di Scaloni per i Mondiali 2026, arriva in patria sperando nella convocazione definitiva. Intanto, il calciomercato si muove con offerte della Fiorentina, summit alla Juventus e l'interesse del Manchester United per Ederson. Altri temi: panchine, rinnovi, playoff di Serie C e il futuro di Dybala.

L'attaccante argentino è arrivato in Argentina con la speranza di essere convocato per i Mondiali 2026 . Fa parte della pre-lista di 55 giocatori del ct Scaloni , ma sa che la concorrenza è agguerrita e aspetta con ansia le decisioni finali.

Ha dichiarato in aeroporto: 'So che è difficile ma c'è sempre speranza. Se non dovesse toccare a me, rimarrò in Argentina a godermi la famiglia'. Ha anche parlato del compagno Dybala, il cui futuro è incerto: 'Ho chiesto a Dybala del suo futuro, ma non mi dice niente... So che il suo contratto è scaduto, ma la verità è che non mi dice nulla'.

Intanto, nel calciomercato, la Fiorentina ha offerto 12 milioni al Gremio per Viery. Giuntoli ha espresso ammirazione per il connubio tra Martorelli e Sarri. Il Bologna, tramite Di Vaio, ha rassicurato su Rowe e Freuler. Il Milan è al centro di voci su Iraola e sulla 'caccia al responsabile'.

La Juventus prepara un summit con Elkann. Il Manchester United sta per chiudere Ederson in un'operazione da 50 milioni. Si è conclusa la pace tra Ausilio e Lukaku a Montecarlo. Si discute anche delle future panchine: Fabregas, Xabi Alonso e Maresca sono nomi caldi per il Milan.

La Lazio e le big italiane devono fare i conti con l'interesse della Premier League per Gila, con il Bournemouth in prima fila. L'Olanda affronta il problema dei costi per i Mondiali negli USA, con De Roon che ipotizza la possibilità di annullare gratis un posto. Il Modena sogna l'accoppiata Lovisa-Abate per la prossima stagione. Marin ha salutato il Pisa con affetto.

Il Mantova ha rinnovato con Modesto e Cella. L'Union Brescia è la prima finalista dei playoff di Serie C dopo aver battuto la Salernitana. Sono state definite le formazioni ufficiali per Catania-Ascoli nei playoff di Serie C. Il Parma Women ha annunciato che Domenico Aurelio non sarà più il direttore sportivo. Per ulteriori dettagli, info.system24@ilsole24ore.com





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