Mondiali 2026, Svizzera-Bosnia: la partita che può decidere il Gruppo B

Tutto quello che c'è da sapere su Svizzera-Bosnia ed Erzegovina, fondamentale per il Gruppo B dei Mondiali 2026: formazioni, diretta tv e streaming, e come superare le restrizioni geografiche con una VPN.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione. La partita di Coppa del Mondo tra Svizzera e Bosnia ed Erzegovina rappresenta un crocevia cruciale per il Gruppo B della competizione.

La sfida, in programma al Los Angeles Stadium di Inglewood, California, potrebbe decidere le sorti del raggruppamento, con tutte e quattro le squadre ferme a un punto e con differenza reti pari a zero. Una vittoria porterebbe la squadra vincente a quattro punti, avvicinandola sensibilmente alla qualificazione agli ottavi di finale.

La Svizzera, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Qatar, ha mostrato un gioco dominante ma ha pagato carenze di concretezza, con 26 tiri totali e 10 in porta per un solo gol. La Bosnia ed Erzegovina, invece, ha dimostrato una notevole solidità difensiva nel pareggio contro il Canada, puntando sulla compattezza e le ripartenze.

Le formazioni probabili vedono la Svizzera schierata con Kobel in porta, una difesa a quattro composta da Zakaria, Akanji, Elvedi e Rodriguez, un centrocampo con Freuler, Xhaka e Aebischer, e l'attacco con Ndoye, Vargas ed Embolo. Per la Bosnia, Vasilj tra i pali, Kolasinac, Katic, Dedic e Muharemovic in difesa, Tahirovic, Basic e Memic a centrocampo, Bajraktarevic in supporto a Lukic e Demirovic in attacco. Non si segnalano infortuni o squalifiche in entrambi i roaster.

I precedenti tra le due nazionali sono praticamente inesistenti: l'unico incontro risale a un'amichevole del 2016, vinta 2-0 dalla Bosnia. Per quanto riguarda la visione della partita in Italia, la diretta televisiva è garantita da DAZN, Rai 1 e RaiPlay.

Tuttavia, i tifosi che si trovano all'estero potrebbero incorrere in restrizioni geografiche che impediscono l'accesso ai consueti servizi di streaming. In tali casi, l'utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) si rivela una soluzione efficace: questa tecnologia permette di stabilire una connessione sicura e crittografata, e cambiando virtualmente la propria posizione in un paese in cui la partita è trasmessa, è possibile aggirare i blocchi regionali e seguire la gara in diretta.

La scelta di un servizio VPN affidabile è fondamentale per garantire stabilità e qualità della trasmissione. La partita, quindi, non solo è un evento sportivo di primo piano, ma anche un'occasione per testare le strategie delle due nazionali in una fase delicata del torneo, con la Svizzera che punta sulla velocità delle fasce e su Embolo per scardinare il blocco difensivo bosniaco, e la Bosnia che spera nelle condizioni di Edin Dzeko, ancora in dubbio per un problema alla spalla, e nella vena realizzativa di Lukic, decisivo contro il Canada.

Il fischio d'inizio è previsto per le ore italiane stabilite dal calendario FIFA, e gli aggiornamenti sulle formazioni e le ultime notizie saranno disponibili nei minuti precedenti la gara





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