Mondiali 2026: timori per raid migratori, comunità si preparano

A una settimana dall'inizio dei Mondiali, lavoratori e attivisti protestano contro la possibile presenza dell'Ice negli stadi. Le comunità immigrate si organizzano con corsi sui diritti e reti di emergenza, mentre le leggi anti-immigrazione in Texas aumentano la tensione.

Protesta dei lavoratori dello stadio Sofi di Los Angeles contro l' Ice davanti agli uffici della Fifa. Los Angeles, Stati Uniti, 1 maggio 2026. Una settimana prima dell'inizio dei Mondiali, centinaia di lavoratori dello stadio e attivisti si sono radunati per chiedere garanzie sui diritti dei migranti.

La protesta, organizzata da una coalizione di decine di gruppi nazionali e internazionali, ha visto sfilare cartelli con scritte come 'I migranti costruiscono il mondiale, non distruggeteli' e 'No all'Ice negli stadi'. Jennifer Li, coordinatrice della coalizione, ha dichiarato in videochiamata: 'Credo che la Fifa lo definirà un successo. Credo che per gli appassionati di calcio sarà fantastico: dall'inizio delle partite fino al fischio finale, avremo tutti un'enorme scarica di dopamina.

Ma non possiamo dimenticare le persone che vivono qui, perché sono loro a reggere il peso di questo mondiale'. La coalizione ha intensificato i corsi di formazione sui diritti migratori, potenziato la linea telefonica diretta per chiedere aiuto in caso di arresto e distribuito kit con fischietti e informazioni.

'Mentre i governi elaborano piani di sicurezza, le comunità di immigrati preparano piani di emergenza. In tutto il paese, le famiglie frequentano corsi di formazione sui propri diritti. I genitori compilano liste di contatti di emergenza. I volontari creano reti di pronto intervento.

Anche gli avvocati stanno organizzando l'assistenza legale. Le persone della comunità stanno imparando a chi rivolgersi se qualcuno viene arrestato o scompare nel sistema dell'immigrazione', dice Azael Álvarez, un organizzatore di El Movimiento che lavora in uno dei luoghi dove ci sono stati più arresti di immigrati.

Nel frattempo, in Texas è entrata in vigore la legge SB4 dopo anni di battaglie giuridiche, consentendo ai cosiddetti 'agenti di pace' - dal guardaboschi allo sceriffo - di arrestare chiunque ritengano si trovi in Texas senza autorizzazione.

'In altre parole, permette la profilazione razziale', sottolinea Jennefer Canales-Pelaez, avvocata dell'Immigrant legal resource center di Houston. 'Le persone che abitano qui o sono di passaggio devono fare attenzione quando vanno in giro nella nostra città e nel nostro stato. Anche se la costituzione degli Stati Uniti tutela chiunque si trovi nel paese, indipendentemente dal suo status migratorio.

E il più importante dei diritti garantiti dalla carta è quello di rimanere in silenzio', avverte l'avvocata, prevedendo una forte presenza della polizia. La coalizione, che riunisce altri settanta gruppi a livello nazionale, ha lo stesso obiettivo di formazione della comunità in materia di diritti e di rafforzamento delle squadre di sostegno. Ma lo fa parallelamente a iniziative più positive, incentrate sulla creazione di legami nelle comunità.

'Abbiamo appena celebrato un torneo di calcio giovanile a Brooklyn in cui abbiamo collaborato con un'organizzazione locale di New York dedicata all'immigrazione. Questi piccoli eventi sono molto importanti per le comunità. Ciò che ha permesso alla resistenza e alla lotta contro l'Ice a Minneapolis di avere successo, se così si può dire, sono state le piccole e complesse connessioni tra vicini.

È questo che stiamo costruendo qui', spiega Paola Mendoza, un'artista e organizzatrice della coalizione che è stata coinvolta in queste iniziative fin dalla Women's march durante il primo mandato di Trump. Le autorità hanno dato messaggi contraddittori nel corso dei mesi sulla presenza dell'Ice negli stadi dei Mondiali e nelle loro vicinanze. Mentre qualcuno dell'amministrazione assicura che l'Ice sarà sicuramente presente, qualcun altro lo smentisce o fa marcia indietro, precisando che si limiteranno a svolgere compiti di supporto alla sicurezza.

Alcune autorità locali nelle città ospitanti hanno assicurato che le forze dell'ordine locali non collaboreranno alle operazioni sull'immigrazione, ma in Texas potrebbe essere esattamente il contrario. Un recente sondaggio del Washington Post ha rilevato che la maggioranza degli statunitensi è contraria alla presenza dell'Ice negli stadi. In ogni caso, le comunità si stanno preparando al peggio. Le organizzazioni stanno inoltre lottando per i diritti di chi lavora all'evento, affinché il mondiale non si trasformi in un'emergenza migratoria.

La preparazione della comunità a possibili retate migratorie nel contesto dei Mondiali è in una certa misura preventiva, ma la tensione è palpabile. I lavoratori dello stadio, molti dei quali immigrati, temono per la propria sicurezza e quella delle loro famiglie. La coalizione ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a fornire supporto legale e psicologico. In un clima di incertezza, la solidarietà tra comunità si rivela l'arma più potente





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