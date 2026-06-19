Mondiali 2026: un inizio memorabile tra sorprese e grandi stelle

Il Mondiale 2026, il primo con 48 squadre e tre paesi ospitanti, si apre con emozioni, record e sorprese. Dal pareggio di Capo Verde contro la Spagna alla tripletta di Messi, passando per le vittorie di Stati Uniti e Messico.

È la prima volta che il più grande torneo internazionale di calcio si svolge in tre paesi, con il Messico che ha dato il via alla festa l'11 giugno all'Estadio Azteca, lo stadio di Città del Messico che è diventato il primo ad ospitare tre partite di apertura dei Mondiali.

È anche il primo Mondiale con un formato ampliato a 48 squadre, rispetto alle 32 del 2022. L'inclusione di 16 nazionali in più ha ricevuto critiche per la presenza di squadre considerate minori, ma queste ultime hanno reagito con determinazione, dimostrando di meritare il loro posto e regalando alcuni dei momenti virali della prima settimana.

Capo Verde ha tenuto in scacco la potente Spagna con un pareggio a reti inviolate, grazie soprattutto alle parate del portiere Vozinha, diventato una sensazione sui social. Anche le grandi squadre si sono fatte sentire. Il francese Kylian Mbappé ha segnato due gol, diventando il miglior marcatore di sempre del suo paese e superando brevemente l'argentino Lionel Messi nella classifica dei gol mondiali. Ore dopo, Messi ha realizzato una tripletta, mostrando perché a 38 anni è ancora il GOAT.

I co-ospitanti del Messico hanno spazzato via il Sudafrica con un 2-0 in una partita tempestosa che ha dato il via alla kermesse quadriennale. La partita, caratterizzata da cattivo sangue, ha visto tre espulsioni, ma ciò non ha rovinato l'atmosfera di festa. L'azione si è spostata a Guadalajara, dove il calcio elegante della Corea del Sud ha trionfato sul gioco duro della Repubblica Ceca in un incontro adrenalinico.

L'amore dei messicani per tutto ciò che è coreano ha fatto sì che la Corea del Sud fosse sostenuta da una folla che faceva il tifo per loro, ma c'erano aree di posti vuoti evidenti nello stadio. La cerimonia di apertura del Canada ha visto ballerini vestiti di rosso e bianco, una performance di Michael Bublé e un possibile malfunzionamento del guardaroba per una delle figure sul gigantesco trofeo gonfiabile della Coppa del Mondo.

Nella prima partita del Canada, un gol del pareggio nel finale ha regalato alla squadra il primo punto in assoluto in un Mondiale. In tutto il paese, i tifosi sono impazziti. Gli Stati Uniti hanno iniziato il Mondiale con un sogno, con i fan radunati da costa a costa per sostenere la loro squadra. I co-ospitanti hanno battuto il Paraguay 4-1 a Los Angeles, la loro vittoria con il punteggio più alto in una partita mondiale.

Un gol al fotofinish di Boualem Khoukhi ha dato al Qatar, ospite dei Mondiali 2022, il primo punto mondiale in assoluto. Un movimento di supporto guidato dai tifosi ha creato un mare di marrone intorno alla squadra che si abbinava ai colori dei seggiolini di Santa Clara. Semifinalista nel 2022, il Marocco ha mostrato ulteriore ambizione di scalzare le potenze tradizionali, pareggiando con il Brasile, vincitore di cinque titoli. Al Brasile è mancata la tipica sicumera, innervosendo i tifosi.

L'Armata Tartan della Scozia ha conquistato sostenitori in tutta Boston con il loro tifo, il buon umore e le cornamuse. I tifosi hanno applaudito la vittoria per 1-0 su Haiti, la prima in un Mondiale dal 1974, ma sapevano che li attendevano sfide più dure. La Turchia aveva sottovalutato i Socceroos prima della partita, ma l'Australia ha detto che ciò li ha solo motivati di più.

Sfruttando al meglio le loro occasioni, gli uomini in giallo e verde hanno rovinato il ritorno della Turchia ai Mondiali dopo 24 anni. C'è stata gioia tra i tifosi di Germania e Curaçao dopo la loro partita tra Davide e Golia. La Germania ha vinto in modo netto, ma i tifosi di Curaçao erano estasiati dopo che la squadra ha segnato il suo primo gol mondiale.

Il paese è il più piccolo ad essersi qualificato per i Mondiali, con una popolazione appena il doppio della capacità dello stadio di Houston dove si è giocata la partita. Gli olandesi in arancione, come sempre, hanno creato una tavolozza di colori contrastanti con le altre squadre. Il fotografo Kai Pfaffenbach ha giocato su questo con la sua foto vorticosa dei tifosi nello stadio di Arlington, in Texas.

I tifosi giapponesi, nel frattempo, hanno attirato l'attenzione per la loro tradizione post-partita di pulire gli spalti. I loro sacchi blu per la spazzatura fungono anche da palloncini per incitare la squadra. I tifosi ecuadoriani hanno riempito Filadelfia per la partita di apertura contro la Costa d'Avorio. Il paese africano era uno dei tanti le cui tifoserie non potevano viaggiare negli Stati Uniti a causa di restrizioni per i visti.

Ma sono stati questi ultimi a trionfare, con una vittoria per 1-0 che ha interrotto la serie di 19 partite senza sconfitte dell'Ecuador. La Svezia ha strapazzato la Tunisia 5-1 in un goleador a Monterrey. L'elegante curva del tetto dello stadio nella città messicana riecheggia il corpo disteso del portiere, una posizione che sarebbe stata sotto i riflettori il giorno successivo





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