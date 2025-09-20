Mondiali di Atletica 2025: Palmisano si Ritira, Fortunato Sedicesimo nella Marcia

Penultima giornata dei Mondiali di Atletica 2025 segnata dal ritiro di Antonella Palmisano nella 20km di marcia femminile. Francesco Fortunato si classifica sedicesimo nella prova maschile. Un resoconto dettagliato delle competizioni e delle reazioni degli atleti.

I Mondiali di Atletica 2025 in Giappone, giunti alla penultima giornata, hanno riservato emozioni contrastanti per la delegazione italiana, in particolare nelle prove di marcia dei 20km, sia maschili che femminili. La notizia più amara è senza dubbio il ritiro di Antonella Palmisano , campionessa di marcia, nella prova femminile. Dopo aver conquistato un prestigioso argento nella 35km, le aspettative erano alte per la Palmisano, che puntava a un bis iridato.

Tuttavia, la marciatrice si è dovuta arrendere prima del 12°km, interrompendo prematuramente la sua gara. La Palmisano, visibilmente provata, ha poi dichiarato di aver avvertito problemi muscolari, che l'hanno costretta al ritiro, e di non essere riuscita a recuperare completamente le energie spese nella precedente competizione. Nonostante la delusione per il mancato successo, la Palmisano ha espresso la sua soddisfazione per la medaglia d'argento conquistata nella 35km, un risultato che le mancava e che rappresenta un importante traguardo nella sua carriera. La sua decisione di ritirarsi, pur sofferta, testimonia la sua determinazione a non forzare il proprio fisico, evitando di incorrere in infortuni più gravi. L'atleta ha poi parlato della sua amica e collega Maria, elogiando la sua straordinaria performance e il suo tempo strabiliante, dimostrando un grande spirito sportivo e rispetto per i suoi avversari. La Palmisano ha anche condiviso la sua volontà di sostenere e festeggiare i successi dei suoi colleghi, sottolineando l'importanza dell'amicizia e del supporto reciproco nel mondo dello sport. Ha inoltre rivelato di sentirsi contenta di aver appreso la lezione, dopo aver rimproverato sé stessa in passato, e di voler essere serena e soddisfatta della propria carriera, senza rimpianti. Alla fine della gara, l'atleta è stata vista ad attendere Maria, per darle la bandiera italiana e celebrare insieme il successo, mostrando così un profondo senso di cameratismo e di orgoglio nazionale. \Nella prova maschile dei 20km, Francesco Fortunato ha ottenuto il sedicesimo posto, precedendo i connazionali Picchiottino e Cosi. Anche se non è salito sul podio, Fortunato ha comunque portato a casa una prestazione dignitosa, confrontandosi con atleti di livello mondiale. Il risultato di Fortunato dimostra l'impegno e la dedizione dei marciatori italiani, che continuano a competere ai massimi livelli, nonostante le difficoltà e gli ostacoli. Il brasiliano di Sobradinho, già medaglia d'argento nella 35km, ha conquistato l'oro nella prova dei 20km, superando il cinese Wang e lo spagnolo McGrath. Questa vittoria rappresenta un importante successo per il Brasile e conferma il valore degli atleti sudamericani nel mondo della marcia. L'intera competizione è stata caratterizzata da un alto livello di prestazioni e da numerosi colpi di scena, che hanno tenuto incollati gli spettatori alle loro sedie. I Mondiali di Atletica 2025 hanno dimostrato ancora una volta l'importanza dello sport come veicolo di emozioni, di passione e di unione tra i popoli. Eurosport.it offre un'ampia copertura dei Mondiali, con liveblog, report delle gare, risultati completi, medagliere, news, highlights e video dei momenti più significativi. Per tutti gli appassionati di atletica, il sito rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per non perdere nemmeno una medaglia e per seguire da vicino le imprese dei propri atleti preferiti. L'impegno di Eurosport nel raccontare lo sport in tutte le sue sfaccettature contribuisce a diffondere i valori dello sport, come la lealtà, il rispetto e la perseveranza, e a celebrare i successi degli atleti di tutto il mondo





