Mondiali di calcio del 2026, notizie sul gaming e politica

Il testo fornisce informazioni sulle partite inaugurali dei Mondiali di calcio del 2026, sulle notizie sul mondo del gaming e sulla politica, tra cui la posizione di Netflix sul cinema e la polemica tra centrosinistra e destra in Italia.

So it begins , come direbbe re Théoden . Stasera alle 21 (ora italiana) cominceranno gli smisurati Mondiali di calcio del 2026: tre paesi ospitanti (uno dei quali non molto ospitale ), 48 squadre, 104 partite per arrivare alla finale di New York del 19 luglio.

Per coincidenza la partita inaugurale si è tenuta tra il 2 e il 9 giugno l’usuale serie di trasmissioni che durante la prima settimana di giugno tiene occupati i più grandi editori di videogiochi, che in questa occasione annunciano nuovi progetti o mostrano quelli già noti. Dalla scomparsa dell’E3, la fiera dedicata al mondo del gaming, dopo mesi passati a raccontare di essere in dialogo con i cinema, facendo intuire (senza dichiararlo mai) un’apertura alla distribuzione nelle sale cinematografiche, il responsabile della divisione film di Netflix Dan Lin ha detto in un’intervista al New York Times che l’azienda non intende più lavorare con i registi che hanno suscitato polemiche.

E qui trovi tutte le newsletter precedenti. Se con il caldo non riuscite a mangiare niente che richieda qualsiasi tipo di cottura e finite sempre per finire in grande campionato delle divaricazioni comunicative di cui discutiamo sempre, di quelle scelte che ci troviamo a fare tra l’espressione più precisa ma meno diffusa da una parte e quella più larga, consolidata, comprensibile ma meno puntuale dall’altra, sulla questione Paesi Bassi vs Olanda c’è stato poco da discutere: usareAltre cose, prima C’è un’altra canzone nuova dei Lambchop .

Tra tutti quegli imbattibili ospiti di Trackstar che riconoscono tutto subito (ma c’è qualcosa di sospetto, sarete d’accordo se siete pubblico fedele), Jennifer Lopez è una di noi . Mi dice Stefano Vizio che i Cure al Primavera Sound sono quando lessi per la prima volta un fumetto di Marjane Satrapi avevo 14 anni, provavo vergogna a togliermi la maglietta in spiaggia e conoscevo poco o nulla non solo dell’Iran, ma di qualsiasi luogo che si trovasse più di una ventina di chilometri dal mio spensierato paesello calabrese.

Avevo laC’è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica: la lista. Le cinque cose che, i dieci posti più, i migliori venti, otto cose che non, dieci modi per, eccetera. Ebbe già suoi larghi usi sulle riviste della fine del secolo scorso, con contenuti più o meno frivoli eOggi capiremo qualcosa in più.

Cioè, capire qualcosa in più sarebbe l’obiettivo sempre, con questa newsletter e in generale con tutte le cose del Post; ma mi riferisco più precisamente a Donald Trump e al modo in cui dopo oltre dieci anni ancora leggiamo le notizie oscillando tra giudicare leSarà la disabitudine alla vittoria, ma dopo il successo al referendum il centrosinistra s’è un po’ impantanato in polemiche ombelicali: e c’è pure chi lo rivendica come un merito, come un dovere perfino, questo catenaccio progressista. Pensavamo fosse Obama, il modello, invece è Trapattoni.

Però anche il governo, sarà ilCiao, è venerdì e come ogni venerdì questa è Colonne, la newsletter del Post su Milano. In questo numero parliamo, tra le altre cose, di passaggi segreti in metropolitana; della scomparsa dei testicoli del toro in Galleria ; di una colonia di coleotteri giganti; e di un quartiere che staCiao, è venerdì, e come ogni venerdì questa è Portici , la newsletter del Post su Bologna.

In questo numero parliamo, tra le altre cose, di nuove vibrazioni in città, di case popolari vecchie e nuove, e di un tuffo in piscina che ha fatto più rumore del solito. QuestoCiao! Ben ritrovate e ben ritrovati. Questa è Ventisette, la newsletter del Post che si occupa di raccontare e spiegare l’Europa, e che esce il giovedì alle 11.

In questa newsletter: la prima grana per Péter Magyar; il Parlamento Europeo non si fida granché dell’intelligenza artificiale; le elezioni in Armenia;La mattina successiva al grande bombardamento su Kyiv , assieme al fixer andiamo a incontrare una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo. La città è tramortita e vorrei fare un giro per andare a vedere i danni e un centro commerciale che ancora brucia, ma il viaggio èCiao, quando si parla di sport paralimpici, c’è una cosa da tenere in considerazione: in molti di questi le atlete e gli atleti competono in determinate categorie in base alle loro abilità residue.

Nel curling, per esempio, hanno disabilità agli arti inferiori: gareggiano quindi in carrozzina, ma con le stesse abilità degli altri giocatori. La mia prima casa a Milano, un piccolo monolocale in una traversa di viale Monza, me la comperò mio padre alla fine degli anni Settanta. La pagò quindici milioni di lire, grosso modo oggi equivarrebbero a sessantamila euro. Il costo di un piccolo appartamento a Milano, dunque, era non molt





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