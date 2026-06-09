Mondiali di calcio maschili 2026: tensioni politiche e interessi economici

Mancano pochi mesi ai Mondiali di calcio maschili 2026, che si svolgeranno in tre paesi diversi: Stati Uniti, Canada e Messico. La competizione si preannuncia come la celebrazione del calcio globale, ma la scelta del paese ospitante è stata affidata alla Fifa, che ha stabilito criteri ufficiali come infrastrutture, servizi, sostenibilità, aspetti commerciali e supporto legale. Tuttavia, ci sono anche aspetti politici ed economici da considerare. La Fifa promuove il calcio come uno strumento di unione, ma la storia dei Mondiali racconta anche come siano stati usati come vetrina politica e strumento di propaganda. L'edizione del 2026 si svolgerà in un clima complesso, con tensioni tra Stati Uniti e Messico legate all'immigrazione e ai cartelli della droga, e con la guerra in corso tra Iran e Stati Uniti che potrebbe influire sulla partecipazione della nazionale iraniana. Inoltre, il calcio è spesso diventato uno strumento di consenso e influenza, come dimostrano i Mondiali del 2022 in Qatar, assegnati per motivi economici e di prestigio politico.

Mancano pochi mesi ai Mondiali di calcio maschili 2026, che si svolgeranno dal 11 giugno al 19 luglio in tre paesi diversi: Stati Uniti , Canada e Messico .

La competizione, che si preannuncia come la celebrazione del calcio globale, coinvolgerà diversi continenti e centinaia di milioni di spettatori. Tuttavia, la scelta del paese ospitante è stata affidata alla Fifa, che ha stabilito criteri ufficiali come infrastrutture, servizi, sostenibilità, aspetti commerciali e supporto legale.

Tuttavia, ci sono anche aspetti politici ed economici da considerare. La Fifa promuove il calcio come uno strumento di unione, ma la storia dei Mondiali racconta anche come siano stati usati come vetrina politica e strumento di propaganda. L'edizione del 2026 si svolgerà in un clima complesso, con tensioni tra Stati Uniti e Messico legate all'immigrazione e ai cartelli della droga, e con la guerra in corso tra Iran e Stati Uniti che potrebbe influire sulla partecipazione della nazionale iraniana.

Inoltre, il calcio è spesso diventato uno strumento di consenso e influenza, come dimostrano i Mondiali del 2022 in Qatar, assegnati per motivi economici e di prestigio politico





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