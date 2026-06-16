Mondiali di Calcio: proteste e controversie sulla bandiera durante Iran-Nuova Zelanda

Durante la partita di Coppa del Mondo tra Iran e Nuova Zelanda a Los Angeles, si sono tenute proteste contro il regime iraniano e si è verificata una disputa legale sulla possibilità di esibire la vecchia bandiera pre-rivoluzionaria. Il tribunale ha confermato il divieto della FIFA.

La Nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran ha affrontato la Nuova Zelanda nella prima giornata del girone G della Coppa del Mondo FIFA , in una partita segnata da manifestazioni di dissenso verso il regime iraniano.

Fuori dal SoFi Stadium di Los Angeles, città che ospita la più grande comunità iraniana degli Stati Uniti, un gruppo di manifestanti si è radunato per protestare contro il governo degli ayatollah, intonando cori e sventolando la vecchia bandiera iraniana, quella utilizzata prima della Rivoluzione Islamica del 1979. Tra la folla anche cartelloni contro l'accordo in procinto di essere firmato da Stati Uniti e Iran, che metterebbe fine alla guerra in corso da diversi mesi e che aveva messo a rischio la partecipazione della Nazionale al Mondiale americano.

Lavecchia bandiera, con i colori verde, bianco e rosso e al centro un leone e un sole, è stata sostituita a partire dal 1980 con quella attuale, ma è riapparsa anche sulle tribune dello stadio nonostante le minacce della Federazione calcistica iraniana, che aveva sollecitato l'intervento preventivo della FIFA. La Federcalcio internazionale vieta l'esibizione di simboli e vessilli di carattere politico e l'Iran aveva minacciato di non partecipare se tale divieto non fosse stato fatto rispettare.

La questione della bandiera è finita al centro anche di una causa davanti a un giudice del tribunale della contea di Los Angeles, promossa dall'Institute for Voice of Liberty e da Sam Kermanian, un tifoso intenzionato a contestare le norme della federazione mondiale. Il caso è stato discusso con procedura d'urgenza poche ore prima della partita.

Il giudice Curtis A. Kin ha stabilito la validità del divieto di esibire la vecchia bandiera, affermando che la libertà di parola, pur essendo sacra e un pilastro della società, non è illimitata, soprattutto in proprietà private e attraverso regolamentazioni ragionevoli. Il giudice ha anche sottolineato che potrebbero esserci danni per circa 2500 membri dello staff addetti alla sicurezza e che modificare un protocollo consolidato di uno stadio per un evento di grandi dimensioni in poche ore rappresenta un onere enorme, difficilmente applicabile in modo uniforme in tutti gli stadi del torneo.

La decisione ha quindi negato la richiesta del tifoso, confermando il divieto della FIFA. La partita, disputata in un clima di tensione sia dentro che fuori dal campo, ha visto alla fine la vittoria della Nuova Zelanda, ma il focus mediatico è rimasto sulle proteste e sul significato politico della presenza iraniana al Mondiale





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