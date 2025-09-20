Mondiali di Pallavolo: L'ItalVolley maschile affronta l'Argentina nella fase a eliminazione diretta

L'Italia del volley maschile si prepara a una sfida cruciale al Mondiale, affrontando l'Argentina nella fase a eliminazione diretta. Interviste al CT De Giorgi e all'opposto Romanò rivelano la preparazione della squadra e le aspettative per la partita.

L'Ital Volley maschile si prepara a calcare il campo per la fase a eliminazione diretta del Mondiale di pallavolo, in scena nelle Filippine. L'allenatore Fefè De Giorgi , in un'intervista rilasciata alla vigilia dell'attesissimo ottavo di finale contro l' Argentina , ha condiviso le sue riflessioni sull'imminente sfida e sullo stato d'animo della squadra.

'Si tratta di una squadra che conosciamo bene', ha dichiarato De Giorgi, evidenziando la profonda conoscenza tattica e tecnica che la nazionale azzurra ha degli avversari argentini. 'Sono un team che non ha paura di giocare sempre faccia a faccia', ha proseguito il CT, sottolineando la determinazione e l'aggressività che caratterizzano il gioco argentino. De Giorgi ha poi espresso fiducia nella preparazione della sua squadra, rimarcando l'importanza di affrontare la partita con la giusta mentalità e concentrazione. A fargli eco, anche l'opposto Yuri Romanò, che ha condiviso il proprio punto di vista sull'importanza di questo incontro, mostrando grande ottimismo: 'Abbiamo dimostrato di poter superare momenti complicati'.\Dopo un girone di qualificazione che ha riservato qualche sorpresa e più di una difficoltà, con la sconfitta inaspettata contro il Belgio e una qualificazione ottenuta solo al secondo posto, la squadra italiana è consapevole delle sfide che l'attendono, ma al contempo fiduciosa nelle proprie capacità. La preparazione è stata meticolosa e l'atteggiamento è improntato alla determinazione e alla voglia di riscatto. L'allenatore De Giorgi ha analizzato attentamente i punti di forza e le debolezze degli avversari, predisponendo una strategia di gioco che possa sfruttare al meglio le caratteristiche della squadra italiana. Il CT ha poi tenuto a sottolineare l'importanza di una mentalità vincente: 'Se vuoi vincere, devi essere pronto ad affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione'. L'analisi tattica non si ferma all'Argentina, ma abbraccia la complessità del torneo. Il coach guarda con ottimismo al futuro: 'Sappiamo che ci aspetta una partita difficile, ma non dobbiamo mollare e avere sempre fiducia nei nostri mezzi'. Il bilancio finora è positivo, dato che la squadra ha superato il girone e ha colto importanti spunti di miglioramento. In ogni competizione ci sono difficoltà, per cui è fondamentale imparare dagli errori, un processo che aiuta a crescere. La consapevolezza che nel volley moderno si possa perdere contro chiunque è chiara, e questo spinge l'Italia a dare il massimo in ogni partita.\La preparazione per questo Mondiale è arrivata dopo una lunga estate di impegni e competizioni. Questo aspetto rappresenta una sfida aggiuntiva per i giocatori, chiamati a gestire l'inevitabile stanchezza fisica e mentale. Nonostante questo, l'entusiasmo e la motivazione restano alti. Romanò, riflettendo sul sacrificio richiesto, sottolinea l'importanza di rappresentare la maglia azzurra: 'È difficile scegliere i momenti in cui riposare, ma eventi come i mondiali sono importanti e ci teniamo. Vogliamo esserci, rappresentare questa maglia, anche se siamo stanchi, è un onore, non un peso'. Le parole del giocatore testimoniano la dedizione e la passione che animano la nazionale. La squadra si presenta compatta, con un mix di esperienza e gioventù. De Giorgi ha puntato sull'equilibrio, costruendo una squadra in grado di eccellere in ogni fondamentale del gioco. 'Abbiamo una squadra equilibrata, ed è uno dei punti di forza', ha commentato il CT, 'sa difendere, mura, attacca veloce'. Per affrontare l'Argentina, l'Italia dovrà essere capace di sfruttare al meglio le proprie qualità, contenendo le azioni degli avversari. 'Loro sono rapidi, importante è tenere e limitare. Non si può cancellare la bravura degli avversari, ma contenerla sì. Loro hanno la garra? Ce l'abbiamo anche noi'. La partita si preannuncia intensa e combattuta, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per conquistare la vittoria e proseguire il cammino verso il titolo mondiale





