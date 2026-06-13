Mondiali: il Canada pareggia con la Bosnia Erzegovina, un risultato storico per i nordamericani

La nazionale canadese ottiene il primo punto nella storia delle sue partecipazioni ai Mondiali, pareggiando 1-1 contro la Bosnia Erzegovina. Una partita importante per il percorso del Canada, che ora sogna la qualificazione agli ottavi.

Prima di quest'anno il Canada aveva partecipato a due Mondiali, nel 1986 e nel 2022, giocando sei partite: aveva sempre perso. Il pareggio di ieri sera contro la Bosnia Erzegovina è stato a suo modo un risultato storico, quindi, oltre che tutto sommato giusto.

La Bosnia Erzegovina era passata in vantaggio nel primo tempo con un gol di Edin Dzeko, ma nel secondo tempo i canadesi sono riusciti a pareggiare con una rete di Cyle Larin. Questo risultato è fondamentale per il Canada, che ora ha la possibilità di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta del torneo.

La partita, giocata a Fiume, ha visto un Canada più determinato rispetto alle precedenti apparizioni mondiali, riuscendo a contrastare la fisicità della Bosnia e a creare diverse occasioni da gol. Per la Bosnia, invece, il pareggio significa una dura battaglia per raggiungere gli ottavi di finale. Il Mondiale in corso, essendo il primo con 48 squadre, offre più opportunità di qualificazione anche alle nazionali che non sono tradizionalmente tra le favorite.

Il Canada, che nel 2022 aveva perso tutte e tre le partite del girone, sta dimostrando una crescita significativa, grazie anche ai talenti che militano nei principali campionati europei. Il tecnico canadese John Herdman ha dichiarato che questo pareggio è un segnale forte del fatto che il calcio canadese sta emergendo a livello mondiale. La Bosnia, guidata dal tecnico Ivaylo Petev, dovrà ora affrontare una partita cruciale contro l'Irlanda per mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il torneo, ospitato da Stati Uniti, Canada e Messico, sta riservando diverse sorprese, con alcune nazionali africane e asiatiche che stanno ottenendo risultati importanti. Il calcio mondiale sta diventando sempre più competitivo, e il Canada sembra voler fare la sua parte. Per i tifosi canadesi, vedere la propria nazionale ottenere un risultato storico contro una squadra esperta come la Bosnia è un motivo di grande orgoglio.

Il prossimo match per il Canada sarà contro il Marocco, e una vittoria potrebbe garantirgli il passaggio agli ottavi. La Bosnia, invece, dovrà necessariamente vincere contro l'Irlanda per non essere eliminata. Questo pareggio, quindi, ha riacceso le speranze di entrambe le squadre e ha dimostrato che in un Mondiale allargato nulla è ancora deciso. Il Canada ha dimostrato di non essere più la nazionale che perde sempre, ma una squadra capace di combattere e ottenere punti contro avversarie temibili.

La Bosnia, dal canto suo, ha mostrato i segni di affaticamento dopo un primo tempo di alto livello, e dovrà ritrovare le energie per la sfida decisiva. Il Mondiale 2026, che si terrà proprio in Canada, potrebbe essere l'occasione per questa nazionale di consolidare la propria crescita e diventare una realtà stabile del calcio internazionale. Ieri sera, a Fiume, i canadesi hanno scritto una piccola pagina di storia, e forse l'inizio di un nuovo percorso.

La partita è stata trasmessa in diretta da numerous emittenti sportive, e i social media sono stati invasi dai commenti dei tifosi. Il Canada, con questo pareggio, ha interrotto una striscia negativa di sei sconfitte in Coppa del Mondo, un dato significativo per una nazione che ha investito molto nel calcio giovanile. La Bosnia, invece, deve riflettere sulla gestione della gara, avendo dominato il primo tempo ma cedendo nella ripresa.

Il tecnico Petev ha sottolineato la necessità di migliorare la concentrazione nei momenti cruciali. Il calcio, si sa, è uno sport in cui i risultati possono cambiare rapidamente, e ieri sera ne abbiamo avuto ancora una dimostrazione. Ora, entrambe le squadre guardano alle prossime partite con rinnovata determinazione. Il Canada spera di scrivere altre pagine di storia, mentre la Bosnia cerca di non vedere svanire il sogno mondiale.

Questo Mondiale, con il suo formato inedito, sta regalando emozioni e sorprese, e il pareggio tra Canada e Bosnia è solo una delle tante storie che stanno caratterizzando questa edizione. La nazionale canadese, con la sua crescita, rappresenta un esempio di come il calcio possa svilupparsi anche in nazioni non tradizionalmente calcistiche. Ieri, a Fiume, hanno dimostrato di poter competere con squadre più esperte, e chissà che non riescano a fare un ulteriore passo avanti.

Per la Bosnia, invece, il pareggio suona come un monito: per andare avanti servirà più consistenza per tutti i 90 minuti. Il torneo è ancora lungo e aperto, e ogni partita può cambiare le sorti dei gironi. I tifosi di tutto il mondo seguono con passione ogni gara, e ieri i canadesi hanno potuto festeggiare un risultato che per anni hanno sognato. Il calcio, alla fine, è anche questo: la capacità di emozionare e regalare momenti indimenticabili.

Canada e Bosnia hanno dato vita a una partita combattuta e spettacolare, che resterà nella memoria di chi l'ha vista. Ora, il futuro per entrambe è ancora da scrivere, ma di certo ieri sera hanno compiuto un passo importante





ilpost / 🏆 7. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali 2026 Canada Bosnia Erzegovina Calcio Risultati Qualificazioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Canada Bosnia ed Erzegovina: Il Grande Esordio dei Mondiali 2026 al Toronto StadiumAnalisi dettagliata del match di apertura del Girone B tra Canada e Bosnia ed Erzegovina, con focus su tattiche, protagonisti e modalità di visione.

Read more »

Bosnia Erzegovina (0-0) Mondiali 2026Cartellino Giallo Alistair Johnston

Read more »

Mondiali: in campo Canada - Bosnia Erzegovina 0-0 DIRETTA e FOTOLa partita del grande rimpianto italiano. A Toronto avrebbero esordito gli azzurri. E 'Little Italy' tifa per la nazionale di casa (ANSA)

Read more »

Canada-Bosnia-Erzegovina 0-1: prima partita del girone B dei MondialiLa partita tra Canada e Bosnia-Erzegovina, prima del gruppo B dei Mondiali, si gioca a Toronto con inizio alle 21 italiane. L'articolo esprime il rammarico per l'assenza dell'Italia, che avrebbe dovuto affrontare il Canada se avesse superato le qualificazioni. Vengono descritti i contesti delle due squadre e le emozioni della comunità italiana di Toronto.

Read more »