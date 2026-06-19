Mondiali: l'Inghilterra batte la Croazia 4-2, Kane in gol due volte. Intanto droni su Mosca e case a Milano

Resoconto della partita Inghilterra-Croazia ai Mondiali con la vittoria per 4-2 grazie a una seconda frazione di gioco decisiva. Si intrecciano temi politici del Regno Unito, attacco di droni a Mosca e la serie TV Widow's Bay. Notizie locali da Bologna e Milano, riflessione sul PNRR e il mercato immobiliare milanese.

L'Inghilterra ha debuttato nei Mondiali di calcio sconfiggendo la Croazia per 4-2 in una partita spettacolare e a tratti disordinata. Il successo è maturato soprattutto nella seconda frazione, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-2.

Harry Kane ha realizzato una doppietta per gli inglesi, con un gol dal dischetto e uno di testa. La sfida, giocata in un clima intenso, ha visto entrambe le squadre rendersi protagoniste di azioni offensive, ma la maggiore concretezza degli uomini di Southgate ha fatto la differenza. La vittoria è stata salutata con entusiasmo dai tifosi, che hanno intonato i cori tradizionali, tra cui l'immancabile Wonderwall.

Parallelamente, l'attenzione mediatica si è spostata anche su altri fronti: la newsletter Ventisette del Post ha dedicato ampio spazio all'evoluzione del Regno Unito, con un focus su Makerfield come decisivo per il futuro politico del paese. Inoltre, è emerso il caso a sorpresa della serie TV Widow's Bay su Apple TV+, divenuta un fenomeno di passaparola nonostante la scarsa promozione della piattaforma.

Sul versante internazionale, tre sciami di droni ucraini hanno preso di mira la raffineria di Mosca all'interno della tangenziale della capitale. Il sistema di difesa aerea russo ne ha abbattuti centinaia, confermando la tattica ormai consueta degli attacchi di massa. Sempre in tema di conflitto, spunta la storia di quattro giovani migranti bruciati vivi ad Amendolara, indagine che ha portato a San Marco Argentano per scavare sulle condizioni di lavoro nelle piantagioni di melograni.

Intanto, le polemiche per la grazia presidenziale a Nicole Minetti continuano a generare strascichi legali, con denunce della società del compagno della Minetti contro il Fatto Quotidiano e Report. La riflessione sui fatti e la ricerca della verà spinge a considerare come spesso i dati, sottoposti alla prova dei fatti, generino confusione piuttosto che chiarezza. La newsletter Montecit ha dedicato un ampio approfondimento al PNRR, con Valerio Valentini che analizza la politica italiana.

A Bologna, Portici ha parlato delle zone rosse, di luoghi insoliti per vedere film e di tendenze estive. A Milano, Colonne ha esplorato una storica cristalleria, il ritorno di un mercato tradizionale e il nuovo servizio di auto con conducente. La settimana dei videogiochi ha visto, tra il 2 e il 9 giugno, i principali editori annunciare novità in assenza dell'E3.

Infine, una nota personale: la ricerca della prima casa a Milano, acquistata dal padre alla fine degli anni Settanta per quindici milioni di lire, corrispondenti a circa sessantamila euro oggi, fa riflettere sul mutamento dei prezzi immobiliari





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