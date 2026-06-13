Mondiali: Paraguay battuto 4-1 dagli Stati Uniti, Alfaro ammette la superiorità avversaria

Nella prima giornata del Mondiale, il Paraguay perde 4-1 contro gli Stati Uniti. Il ct Alfaro riconosce la superiorità tattica, tecnica e fisica degli avversari e promette di lavorare sui dettagli per migliorare. La sconfitta non compromette la corsa alla qualificazione, con ancora due partite da giocare.

Al ritorno nella fase finale del Mondiale dopo l'ultima partecipazione nel 2010, la nazionale paraguaiana, soprannominata Albirroja, ha subito una sconfitta pesante. L'analisi del commissario tecnico Gustavo Alfaro è stata lucida e realista: ha riconosciuto i meriti degli avversari, gli Stati Uniti , e le difficoltà mostrate dalla sua squadra.

Sapevamo di affrontare un avversario molto difficile, ha dichiarato in conferenza stampa. Credo che gli Stati Uniti siano stati superiori sotto il profilo tattico, tecnico e fisico. Hanno meritato la vittoria. Alfaro ha anche sottolineato la necessità di intervenire rapidamente sugli aspetti che non hanno funzionato.

Ci sono molti dettagli che dobbiamo sistemare. È importante riconoscere le difficoltà e gli errori commessi per poter migliorare. Nonostante la sconfitta, non considera compromesso il cammino della sua nazionale. Abbiamo ancora due partite da disputare e dobbiamo continuare a lottare per la qualificazione, ha concluso.

Il match si è concluso con un netto 4-1 a favore degli Stati Uniti, con Pulisic che ha fornito un assist e Balogun protagonista assoluto





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mondiali Paraguay Stati Uniti Gustavo Alfaro Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pulisic e gli Stati Uniti contro il Paraguay ai MondialiPulisic ha realizzato un gran gol per gli Stati Uniti contro il Paraguay ai Mondiali. La partita si è disputata al SoFi Stadium di Inglewood, California, che ha fatto registrare il tutto esaurito con 69.000 spettatori. Pochettino ha costruito la sua squadra attorno a una generazione di talenti che giocano in Europa, a partire dal milanista Pulisic.

Read more »

Stati Uniti su cartella di avvio: 4-1 contro Paraguay rafforza il Mondiale 2026In una fase a gironi del gruppo D a Los Angeles, la nazionale americana ha consolidato la sua leadership nella partita contro il Paraguay con un risultato strabiliante di 4-1, grazie a gol di Pulisic, Balogun e Reyna, mentre il Paraguay ha mostrato la propria resilienza con un gol di Mauricio Magalhães. L'incontro ha rappresentato un punto di svolta cruciale nel Mondiale 2026 per entrambe le squadre.

Read more »

Stati Uniti- Paraguay, la classifica del girone D (aspettando Australia-Turchia)La prima giornata del girone D dei Mondiali ha già lasciato un segnale importante. Gli Stati Uniti hanno iniziato il loro cammino con una vittoria netta sul Paraguay: un 4-1 che consegna...

Read more »

Pulisic assist, Balogun mattatore: Stati Uniti super al debutto, Paraguay battuto 4-1Gli Stati Uniti iniziano nel migliore dei modi i Mondiali di casa.

Read more »