Mondiali, Spagna fermata da Capo Verde: 0-0 all'esordio. Vozinha eroe e virale

La Spagna non va oltre il pareggio contro Capo Verde all'esordio nel Mondiale. Il portiere Vozinha, quarantenne, diventa virale per le sue parate e l'incredibile crescita di follower su Instagram.

L'esordio della Spagna al Mondiale si è concluso con un deludente pareggio a reti inviolate contro Capo Verde , una delle sorprese del torneo. La partita, giocata ad Atlanta, ha visto le Furie Rosse dominare il possesso palla ma scontrarsi contro un muro difensivo eretto dalla squadra africana, guidata dal capitano e portiere Vozinha , che a quarant'anni è diventato il portiere più anziano a mantenere la porta inviolata in un debutto mondiale.

Il match è stato caratterizzato da una grande organizzazione tattica di Capo Verde, che ha saputo neutralizzare le avanzate spagnole con disciplina e sacrificio. Nonostante le occasioni create, come la traversa colpita da Ferran Torres e alcuni tiri insidiosi di Fabian Ruiz e Mikel Merino, la Spagna non è riuscita a trovare la via del gol, evidenziando una mancanza di fluidità e precisione in fase offensiva.

L'allenatore spagnolo ha ammesso la difficoltà di affrontare una squadra così fisica e bassa, sottolineando la necessità di migliorare la finalizzazione e la rapidità nel giro palla. Dall'altra parte, il tecnico di Capo Verde, Bubista, ha espresso grande soddisfazione per la prestazione dei suoi giocatori, definendo il pareggio come un sogno realizzato dopo anni di duro lavoro.

Il vero protagonista della serata è stato Vozinha, il portiere che ha visto il suo account Instagram esplodere in popolarità, passando da 20 mila followers a oltre due milioni in sole due ore. Le sue parate decisive, tra cui una su Oyarzabal e un intervento reattivo su un colpo di testa di Borges nel finale, lo hanno reso un eroe nazionale.

La partita è stata anche segnata dal ritorno in campo di Lamine Yamal, la giovane stella spagnola che ha recuperato da uno strappo muscolare subito con il Barcellona. Entrato nel secondo tempo, Yamal ha mostrato qualche spunto interessante ma non è riuscito a incidere in modo determinante.

Nel complesso, il pareggio rappresenta un punto prezioso per Capo Verde, al suo primo Mondiale, mentre la Spagna dovrà ritrovare la sua identità di gioco per affrontare le prossime sfide del girone H. L'amarezza per le Furie Rosse è palpabile, ma c'è ancora tempo per correggere il tiro e puntare alla qualificazione. Intanto, Vozinha e compagni festeggiano un risultato storico, dimostrando che con organizzazione e cuore si possono ottenere grandi imprese anche contro le squadre più blasonate





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