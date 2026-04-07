Mondo Convenienza: Scioperi e Proteste per il Contratto Logistica, Lavoratori Contro l'Accordo Sindacale

I lavoratori di Mondo Convenienza, rappresentati dal sindacato SI Cobas, protestano contro un accordo che posticipa l'applicazione completa del CCNL Logistica, denunciando peggioramento delle condizioni di lavoro e sfruttamento. La vertenza coinvolge i magazzini di Settimo Torinese, Campi Bisenzio (Firenze), Bologna e Roma. Il sindacato critica anche l'azione del governo e dei sindacati confederali.

Mondo Convenienza , la nota catena di arredamento low cost con punti vendita a Settimo Torinese, Campi Bisenzio (Firenze), Bologna e Roma, si trova al centro di un’accesa contesa sindacale. Giovedì scorso, gli operai addetti alla consegna e al montaggio dei mobili, in gran parte rappresentati dal sindacato SI Cobas, hanno manifestato davanti a tutti e quattro i magazzini per protestare contro un accordo negoziato tra le aziende in appalto e i sindacati confederali.

Questo accordo, a detta dei lavoratori, posticipa l'applicazione piena del contratto collettivo nazionale (CCNL) Logistica, un passo indietro rispetto alle promesse fatte dopo settimane di scioperi che avevano bloccato le operazioni. Cgil, Cisl, Uil e l'azienda hanno siglato un accordo di compromesso, volto a raggiungere l'applicazione completa del CCNL entro il 2026. Tuttavia, in vista della scadenza, le sigle sindacali storiche si sono nuovamente sedute al tavolo, raggiungendo un'intesa che prevede la continuazione di un periodo transitorio con lievi aumenti salariali distribuiti in modo da mitigare l'impatto sui lavoratori, un approccio che rischia di far sfumare definitivamente l'applicazione del CCNL Logistica e, secondo i manifestanti, incentiva l'azienda a licenziare i dipendenti con maggiore anzianità per sostituirli con nuovo personale a stipendi inferiori. In sostanza, i lavoratori lamentano un peggioramento delle condizioni lavorative negli ultimi due anni, con un aumento delle contestazioni disciplinari e una continua pressione per aumentare i ritmi di lavoro. La situazione si aggrava ulteriormente con l'introduzione di un sistema di consegna simile a quello delle app di delivery, un meccanismo che, secondo il sindacalista Daniele Mallamaci, scarica sui lavoratori responsabilità che invece sono imputabili all'organizzazione aziendale. Questo implica, come sottolineato, che per guadagnare poco di più i lavoratori sono costretti a incrementare il carico di lavoro rispetto alle attuali rotazioni, già caratterizzate da ritmi intensi e gravose fatiche fisiche e psicologiche. A complicare il quadro, si aggiunge la delibera di marzo della Commissione di garanzia che estende anche alla logistica le restrizioni previste dalla legge 146, che regola gli scioperi nei servizi essenziali, introducendo procedure di raffreddamento, definizione di modalità e durata, e garanzia delle prestazioni indispensabili. In pratica, questo significa che anche un picchetto in un singolo polo logistico, se considerato essenziale, potrebbe essere reso di fatto impossibile. Mallamaci critica apertamente il governo, accusandolo di tentare di limitare il diritto di sciopero con leggi che, a suo dire, minano la libertà sindacale, mentre le aziende violano i contratti collettivi nazionali. Citando il caso specifico di Mondo Convenienza, Mallamaci sottolinea come solo grazie agli scioperi dell'estate 2023 i lavoratori siano riusciti a superare il contratto Multiservizi precedentemente applicato in modo illegittimo, ma che ancora oggi l'azienda Veneta Logistic, incaricata dei servizi, si rifiuti di riconoscere il CCNL Logistica, forte dell'appoggio dei sindacati confederali. La situazione attuale, secondo il sindacalista, evidenzia una sorta di “economia di guerra” dove i contratti collettivi e il diritto di sciopero sembrano essere messi in discussione, senza che nessuno intervenga per farli rispettare, con i lavoratori che subiscono le peggiori forme di sfruttamento. Di fronte a questa situazione, il sindacato SI Cobas ribadisce la sua determinazione a rifiutare ogni accordo al ribasso, che non tuteli i diritti dei lavoratori e non garantisca l’applicazione integrale del CCNL Logistica





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