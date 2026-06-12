Il quarto episodio di Money Road ha registrato un grande successo di ascolti e ha scatenato una vera e propria resa dei conti tra i concorrenti. La tensione all'interno della Compagnia delle Tentazioni è salita alle stelle e il pubblico è incollato allo schermo per capire cosa accadrà nel prossimo appuntamento.

Money Road , il crollo di Chiara l'intentabile: la giungla malese esplode tra liti e record di ascolti . Colpo di scena nello strategy game di Sky: la concorrente marchigiana cede all'asta da 20mila euro e spacca il gruppo.

Ogni tentazione ha un prezzo non nasce mai per caso, ma dall'evoluzione psicologica dei suoi protagonisti. Nel quarto episodio dello strategy game Sky Original prodotto da Blu Yazmine e guidato da Fabio Caressa, la tensione all'interno della Compagnia delle Tentazioni è ufficialmente salita alle stelle, spaccando il gruppo a metà. Ma a tenere i telespettatori incollati allo schermo è stato soprattutto il, la venticinquenne freelance di Ancona che fino a ieri si era guadagnata sul campo l'appellativo di 'intentabile'.

Nelle prime tre puntate, Chiara era stata una roccia: impassibile davanti a ogni esca, ferma sulle sue posizioni e totalmente concentrata sul duro trekking nella fittissima giungla malese. Ieri sera, però, qualcosa si è rotto.

Complice un trekking massacrante nel percorso peggiore destinazione Monkey Camp - dopo aver perso la sfida a biliardino - la giovane marchigiana ha vissuto un momento di profondo sconforto emotivo, culminato in un pianto liberatorio in mezzo alla vegetazione, dove è stata prontamente sostenuta dai compagni d'avventura. Il vero terremoto psicologico, tuttavia, si è consumato poco dopo al cospetto di Fabio Caressa.

Messa sul piatto la possibilità di godersi cene al tramonto e comfort da sogno, la corazza dell'intentabile è definitivamente svanita. Chiara ha scioccato tutti partecipando all'asta in busta chiusa e aggiudicandosi la tentazione per la cifra mostruosa di 20.000 euro, decidendo poi di portare con sé la content creator Meryem.

Un bacio al budget comune che ha scatenato la rabbia, l'invidia e il senso di tradimento nel resto del gruppo rimasto al campo base, dove a quel punto è saltato ogni freno inibitore tra spese folli al supermarket della giungla, colazioni di lusso e persino tappe dal barbiere improvvisato. Il rientro di Chiara e Meryem a fine puntata ha dato il via a una vera e propria resa dei conti, interrottasi sul più bello con un tesissimo cliffhanger.

Il pubblico ha chiaramente premiato questa svolta narrativa: l'episodio ha registrato una crescita netta degli ascolti, volando a 236mila spettatori medi su Sky Uno e on demand (+13% rispetto alla scorsa stagione) e facendo registrare un vero e proprio boom sui social, con le interazioni su X e piattaforme collegate cresciute del 49%. La curiosità per il prossimo appuntamento di giovedì 18 giugno è già altissima: non solo per capire come Chiara gestirà l'ostilità del gruppo sotto la nuova guida di Simona, ma anche per l'arrivo nel cuore della giungla di un tentatore d'eccezione come Alessandro Borghese.

Sarà una tentazione culinaria o lo chef giocherà una carta completamente diversa per mettere a rischio i 220.550 euro rimasti nel montepremi





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