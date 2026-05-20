Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo torna domani 21 maggio 2026 su Sky e in Streaming su NOW dopo la prima stagione. Una nuova Compagnia delle tentazioni e delle nuove tentazioni ci aspettano per una seconda stagione che non risparmierà prove e emozioni.

Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo torna domani 21 maggio 2026 su Sky e in Streaming su NOW dopo la prima stagione. Una seconda Compagnia delle tentazioni e delle nuove tentazioni ci aspettano per una nuova avventura con sfide diverse e tentazioni ancora più allettanti.

La seconda stagione si poneva l'obiettivo di raggiungere il traguardo mettendo le mani sulla propria parte di e subendo decurtamenti a volte addirittura nascosti. La seconda stagione di Money Road presenterà 'ATM nella giungla' e colloqui tra Caressa e i concorrenti dove il conduttore proporrà qualcosa di molto allettante che potrà essere accettato o meno.

La seconda stagione di Money Road sarà disponibile su Sky e in Streaming su NOW a partire da mercoledì 26 maggio 2026 e sarà visibile anche su TV8 in prima serata





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