Monica Bellucci torna alla moda al Festival di Cannes, indossando Fendi e Cartier

Monica Bellucci, a quasi 75 anni, dimostra di potersi reinventare e di essere un grande attore ancora oggi, dimostrandosi appartenente alla moda e alla moda.

Il grande momento italiano è finalmente arrivato sul tappeto rosso del Festival di Cannes . Un'imperiale Monica Bellucci , imperiale come pochi, ha salito i gradini per laFilmvestita Fendi da Maria Grazia Chiuri.

Un lungo abito in vera pelle morbida e traforata, lavorato come un pizzo o un cotone, con la zip sul décolleté. Questo look non è solo scultoreo e magnetico, ma contiene anche un omaggio alla maestria artigianale della casa romana Fendi. inoltre, ha indossato una collana e degli orecchini Cartier, omaggio francese alla sua profonda francofilia e amatissima dai francesi





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