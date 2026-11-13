Monica Busetto assolta: fine processo dopo 13 anni per omicidio Lida Taffi Pamio

La Corte d'appello di Trento revoca la condanna per l'omicidio di Lida Taffi Pamio. Monica Busetto è libera dopo 13 anni grazie alla revisione del processo.

La Corte d'appello di Trento ha accolto la seconda richiesta di revisione del processo, determinando la liberazione di Monica Busetto, l'operatrice sanitaria di 64 anni che scontava una condanna per l'omicidio dell'87enne Lida Taffi Pamio, sua vicina di casa a Mestre. Per anni la Busetto ha negato ogni responsabilità, affermando costantemente la propria innocenza e sottolineando come la vera autrice del delitto si fosse già confessata nel 2016. Il verdetto pone fine a oltre un decennio di incertezza giudiziaria e sofferenza personale per la donna, che era stata condannata a 25 anni di carcere.

La fine della reclusione dopo tredici anni

"È tutto finito, dopo 13 anni è tutto finito", queste sono state le prime parole pronunciate da Monica Busetto subito dopo la lettura della sentenza che la assolveva definitivamente. La sua avvocata, Doglioni, ha commentato lo stato d'animo della cliente, dichiarando che la Busetto era molto emozionata e faticava a credere che quella situazione potesse finalmente concludersi a suo favore. Dal canto suo, l'avvocato ha spiegato che tutta l'équipe legale era rimasta in uno stato di attesa, perché sperare in un esito favorevole è diverso dal ricevere la conferma concreta.

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LaPG di Venezia ha accolto la richiesta di revisione, che portava all'annullamento della condanna precedente. Questo nuovo corso giudiziario rappresenta un punto di svolta cruciale per la storia di Monica Busetto, che ora può ricominciare a ricostruire la propria vita da zero. La decisione del collegio giudicante ha riconosciuto la fondatezza delle nuove prove e delle contestazioni presentate dalla difesa, aprendo la strada alla sua immediata scarcerazione.

Le dinamiche dell'omicidio e le accuse iniziali

Per comprendere l'entità della svolta, è necessario riepilogare i fatti accaduti. L'87enne Lida Taffi Pamio fu uccisa nel pomeriggio del 20 dicembre 2012 in un condominio situato in via Vespucci a Mestre. La Busetto, essendo la sua dirimpettaia, era naturalmente sotto i riflettori delle indagini fin dalle prime ore. Un anno dopo la tragedia, la polizia procedette all'arresto della donna basandosi su quella che all'epoca veniva considerata la prova regina a suo carico.

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La prova decisiva per l'accusa era il DNA dell'87enne ritrovato su una collanina che gli agenti avevano sequestrato a casa della Busetto. Sulla base di questo riscontro biologico, nel dicembre 2014 la Corte d'assise emise la condanna a 25 anni di reclusione per omicidio. La certezza della prova genetica sembrava avere la meglio su ogni altra dubbio, consolidando la posizione dell'accusa per diversi anni fino all'esame in Cassazione.

La confessione di Susanna Lazzarini e il dubbio ragionevole

Il quadro cambiò radicalmente un anno dopo l'arresto della Busetto, quando fu arrestata Susanna Lazzarini. La Lazzarini fu accusata dell'omicidio di un'altra anziana, l'81enne Francesca Vianello, amica della madre. Durante le indagini si scoprì un legame importante: anche Lida Taffi Pamio aveva un rapporto di amicizia con la madre della Lazzarini. Nel marzo 2016, Susanna Lazzarini confessò l'omicidio della Pamio, spiegando di essere entrata in casa per rubare, di essere stata scoperta e di aver strangolato e accoltellato la vittima.

La Lazzarini non mantenne sempre una versione coerente: nel quarto interrogatorio, in una dichiarazione contraddittoria, fece il nome della Busetto, sostenendo ora di averla trovata in casa della vittima e ora di averla sorpresa mentre accoltellava l'anziana. Nonostante queste contraddizioni, la Corte d'assise d'appello aveva continuato a ritenere valida la prova del DNA sulla collanina. La prova genetica era stata utilizzata per sostenere la colpevolezza della Busetto anche dopo la condanna definitiva in Cassazione, basandosi su perizie contrastanti.

Le nuove perizie e la contaminazione delle prove

Il processo di revisione ha portato alla luce nuove elementi tecnici che hanno minato la solidità delle prove precedenti. Una prima consulenza peritale non aveva trovato tracce di DNA sul gioiello, mentre una seconda perizia le aveva rinvenute, ma solo in quantità infinitesimali, sollevando dubbi sulla loro significatività. Dopo anni di stallo, è stata svolta una terza consulenza da parte del laboratorio veneziano della PG, guidata da Lucia Bartoloni.

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La nuova perizia ha messo in serio dubbio la catena di conservazione dei reperti e la sanificazione del laboratorio romano che aveva esaminato le prove iniziali. I legali della difesa avevano sempre sostenuto che ci fosse stata una contaminazione con altri reperti pieni di sangue. La nuova analisi ha fornito la conferma tecnica necessaria per la Corte d'appello di Trento, che ha così accolto la richiesta di revisione, cancellando la condanna che gravava su Monica Busetto da oltre un decennio.