Monica Busetto assolta: libertà dopo 14 anni per omicidio Taffi Pamio

Monica Busetto esce di carcere dopo 14 anni. La Corte d'Assise di Trento cancella la condanna per l'omicidio di Lida Taffi Pamio, riconoscendone l'innocenza grazie a nuove prove tecniche.

Monica Busetto è tornata donna libera nel cuore dell'Italia dopo un percorso giudiziario durato oltre un decennio e mezzo. Alle ore 16:44 di venerdì 13 novembre, l'ex operatrice socio-sanitaria ha varcato il cancello della casa circondariale di Montorio Veronese, liberandosi dal peso di una condanna a 25 anni che l'aveva privata della propria esistenza civile per 14 anni. La sua liberazione segue la storica decisione della Corte d'Assise di Trento, che ha disposto la seconda istanza di revisione del processo, cancellando definitivamente la sentenza di colpevolezza e accogliendo la richiesta di scarcerazione per non aver commesso il fatto.

Dettagli tecnici della revisione e prove scagionanti

La chiave per ottenere la revisione è arrivata attraverso un'accurata analisi tecnica che ha smontato le fondamenta dell'accusa iniziale. La difesa, guidata dall'avvocato Stefano Busetto, ha presentato consulenze tecniche inconfutabili relative all'elemento probatorio principale utilizzato contro Monica Busetto: una collanina rinvenuta in un portagioie dell'imputata al momento dell'arresto. I periti hanno dimostrato con certezza che i dimensioni e le fattezze della catenina sequestrata erano del tutto incompatibili con il gioiello che Lida Taffi Pamio indossava prima di morire. Inoltre, l'analisi ha evidenziato gravi violazioni della catena di custodia e la contaminazione del reperto, fattori che hanno reso il materiale processuale inidoneo a sostenere una condanna penale solida e priva di ragionevoli dubbi.

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Il contesto del delitto e il ruolo di Susanna Lazzarini

L'inchiesta originale risaliva al 20 dicembre 2012, quando l'anziana Lida Taffi Pamio, di 87 anni, fu trovata senza vita nel proprio appartamento a Mestre. Le indagini ricostruirono un quadro violentissimo: la vittima aveva subito quaranta fendenti inferti con quattro coltelli da cucina diversi e un colpo fatale alla testa provocato da uno schiaccianoci. All'epoca, la Busetto era la dirimpettaia della vittima, al secondo piano dello stabile, e i rapporti tra le due erano segnati da vecchi dissapori. Tuttavia, un nuovo sviluppo giudiziario si era verificato tre anni dopo l'omicidio, quando Susanna Milly Lazzarini, responsabile del delitto di un'altra donna, Francesca Vianello, confessò l'uccisione della Pamio. Sebbene Lazzarini fosse stata giudicata in un procedimento separato e avesse poi ritrattato le sue dichiarazioni più volte, questa confessione aveva gettato nuova luce sulla verità dei fatti, preparando il terreno per la revisione che Monica Busetto attendeva.

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Impatto emotivo e prossimi passi per la liberata

Al momento dell'uscita dal penitenziario veronese, l'atteggiamento di Monica Busetto è stato caratterizzato da una pacatezza emotiva profonda, lontana da qualsiasi manifestazioone di rabbia o vendetta. Con gli occhi lucidi e un sorriso sereno, l'ex detenuta ha dichiarato ai cronisti presenti: "Ghe voeva tanto a capirlo?", una frase in dialetto veneziano che riassumeva l'attesa di una vita intera e il sollievo di aver sempre mantenuto la propria versione dei fatti senza mai cambiare testimonianza. La sua mente è corsa immediatamente ai genitori scomparsi e ai momenti vissuti in carcere, mentre veniva abbracciata dalle compagne dei laboratori sartoriali del progetto Quid, che l'avevano accompagnata con grida di saluto durante il suo percorso di rieducazione. In tasca, stringeva il vecchio telefono Nokia bianco che era stato sequestrato nel novembre 2016 all'ingresso della struttura di Verona, un simbolo tangibile di un viaggio iniziato quasi quindici anni fa.

Prospettive future e riconoscimenti pubblici

La liberata non ha voluto esprimere giudizi diretti sui magistrati che l'avevano condannata o sulla figura di Susanna Milly Lazzarini, limitandosi a dichiarare che "ormai è passato" e mostrando un distacco necessario per riprendere in mano la propria vita. Il suo sguardo è ormai rivolto al futuro prossimo, con l'obiettivo di respirare l'aria della sua amata Venezia e ricostruire i legami familiari interrotti. La sorella Martina, la cugina Stefania e Mariella sono tra le persone che la accoglieranno a casa, segnando il ritorno alla normalità dopo anni di isolamento. Una delle soddisfazioni più grandi che Monica Busetto anticipa è quella di celebrare le prossime festività in modo completamente diverso: per la prima volta dopo 14 anni, trascorrerà il Natale nella propria dimora, circondandosi degli affetti ritrovati e lontano dal rumore delle sbarre che hanno segnato la sua gioventù e la sua maturità.