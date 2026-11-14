Monica Busetto libera: assolta a Trento, chiede risarcimento per errore giudiziario

Monica Busetto è stata assolta dal processo per l'omicidio di Lidia Taffi Pamio a Trento. Dopo 14 anni di carcere, l'infermiera veneziana racconta la sua libertà e le sue sfide future.

Monica Busetto ha ritrovato la sua libertà dopo una lunga battaglia legale durata 14 anni. L'infermiera veneziana è stata pienamente scagionata dall'accusa di aver ucciso Lidia Taffi Pamio grazie alla sentenza emessa a Trento. Questo verdetto conclude un capitolo oscuro della sua vita, segnato da un lungo periodo di detenzione che le ha impedito di vivere una vita normale fino al momento della dichiarazione di innocenza.

Busetto ha incontrato i giornalisti a Venezia per condividere le sue emozioni in questa nuova fase della sua esistenza. Ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto dalla sua città natale, definendola un luogo dove tutte le persone le vogliono bene con affetto sincero. Ha raccontato di aver atteso con grande attesa questo momento, immaginando il ritorno alla normalità nonostante la durata della prigionia.

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La difficoltà del rientro nella società

Il ritorno alla vita civile non è stato un processo immediato o privo di difficoltà per l'ex detenuta. Busetto ha descritto la complessità del sentirsi a casa dopo aver trascorso 10 anni consecutivi su un letto e all'interno di celle di prigione. Ha riferito che la notte dopo la sua liberazione non è riuscita a dormire, trovando difficile abituarsi a uno spazio domestico diverso da quello carcerario a cui era abituata da oltre un decennio.

La situazione abitativa attuale riflette la precarietà in cui si trova la donna veneziana. Busetto ha spiegato di alloggiare momentaneamente presso la casa della moglie del suo patrigno, senza avere una propria residenza stabile o un impiego fisso. Il bilancio di questa vicenda giudiziaria è fortemente negativo in termini di stabilità economica e professionale, poiché la privazione della libertà le ha impedito di mantenere un lavoro regolare.

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Le strategie legali per il risarcimento

I legali di Monica Busetto, Alessandro Doglioni e Stefano Busetto, hanno illustrato i prossimi passi procedurali necessari per garantire la certezza del giudicato. Alessandro Doglioni ha sottolineato che la prima fase prevede l'attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, un adempimento che avverrà entro 90 giorni dalla proclamazione del verdetto. Questo passo è fondamentale per comprendere il ragionamento giuridico alla base dell'assoluzione.

Successivamente alla pubblicazione delle motivazioni, sarà necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza, un periodo che richiederà altri 45 giorni. Il totale del tempo necessario per finalizzare queste procedure amministrative ammonta a almeno 135 giorni. Una volta conclusa questa attesa, gli avvocati valuteranno se esistono i presupposti concreti per intraprendere le azioni legali atte a ottenere un risarcimento per l'errore giudiziario subito.

L'evidenza fotografica della catenina

Stefano Busetto ha evidenziato come le fotografie scattate alla vittima siano state cruciali per dimostrare l'innocenza di Monica Busetto. La difesa ha scoperto amaramente che le immagini della catenina della vittima non erano state richieste tempestivamente dal pubblico ministero, ritardando l'accertamento dei fatti. Dopo circa tre o quattro giorni, un assistente esterno ha dovuto affrontare difficoltà nell'accesso alle prove fino a quando non ha ottenuto le fotografie della povera signora Lidia Taffi Pamio.

Le immagini fornivano dati dimensionali inconfutabili che smontavano le accuse precedenti. La collana di Lidia Taffi Pamio misurava esattamente 70 centimetri e non poteva essere inferiore a questa misura. Al contrario, quella appartenente a Monica Busetto aveva una lunghezza di soli 58 centimetri. L'accusa aveva affermato in precedenza che mancasse un pezzo della collana, un dettaglio che le misurazioni fotografiche hanno smentito chiaramente.

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Le critiche all'operato dell'accusa

La difesa ha espresso forte critica verso le modalità di indagine condotte dall'accusa durante le indagini iniziali. Stefano Busetto ha sottolineato quanto sia stato doloroso scoprire la mancata richiesta di prove decisive nei giorni successivi agli eventi. La mancata tempestività nell'acquisizione delle fotografie ha causato un ingiusto prolungamento del processo e una maggiore sofferenza per l'imputata.

Il difensore ha concluso affermando che le misure comparative sulla lunghezza delle catene hanno fornito una prova solida e incontestabile. Questa discrepanza nelle misure ha permesso di escludere Monica Busetto come portatrice dell'oggetto trovato in scena. Le parole del legale riflettono lo sdegno per come l'accusa ha gestito le prove chiave, lasciando immaginare ai cittadini la gravità degli errori commessi durante le indagini preliminari.