Monica Busetto torna a Venezia dopo tredici anni. Le Iene raccontano la sua liberazione e ripercorrono il percorso giudiziario. Nuovi dettagli su Crans-Montana e Caltanissetta.

Il programma televisivo condotto da Veronica Gentili, con la collaborazione di Carmine Del Grosso, Daniele Gattano, Vincenzo Comunale e Nathan Kiboba, dedica un focus approfondito a diverse vicende giudiziarie e sociali di grande impatto mediatico. Tra i racconti più significativi emerge la storia di Monica Busetto, una donna che ha ottenuto la libertà dopo un lungo periodo di detenzione. La trasmissione ha inviato le telecamere di Max Andreetta e Nicola Remisceg per seguire in diretta il suo rimpatrio, accompagnandola dal carcere di Verona verso la sua città natale, Venezia.

La scarcerazione di Monica Busetto

Monica Busetto è tornata in libertà dopo aver trascorso tredici anni in prigione per un omicidio che lei non ha commesso. Il servizio documentale ha ripercorso l'intero iter processuale, sottolineando come le inchieste condotte da "Le Iene" abbiano fornito elementi cruciali per la revisione del processo e per la successiva liberazione della donna. Al suo arrivo in laguna, Monica è stata salutata da un gruppo di amiche, da persone care e dalle autorità locali, tra cui il sindaco di Venezia, in un momento di profonda emozione e ricomposizione familiare.

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Indagini su Pamela Genini e Francesco Dolci

Oltre un anno dopo la tragica morte della modella Pamela Genini, avvenuta nell'ottobre 2025, le indagini continuano a svilupparsi con nuovi sviluppi. La giovane è stata uccisa dal suo ex compagno, Gianluca Soncin, e la vicenda ha subito una svolta drammatica a causa della profanazione della sua tomba, evento che ha aperto un ulteriore fronte investigativo. Gli inquirenti hanno posto sotto la lente dell'indagine anche Francesco Dolci, un altro ex fidanzato della vittima, il quale ha fermamente respinto ogni accusa e si è dichiarato innocentе.

Il reportage di Gaston Zama su Dolci

Per approfondire la posizione di Francesco Dolci, il giornalista Gaston Zama ha trascorso un intero weekend con lui, documentando incontri e conversazioni private. Dal reportage emerge un'analisi dettagliata delle dinamiche relazionali e investigative, ma anche indicazioni su possibili piste alternative da seguire. Tra queste, viene citata l'ipotesi di un movente economico, suggerendo che le indagini potrebbero dover considerare ulteriori circostanze oltre al contesto sentimentale che ha caratterizzato il rapporto con la vittima.

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Strage di via D'Amelio e la Procura di Caltanissetta

Giulio Golia porta in studio l'attenzione sull'inchiesta della Procura di Caltanissetta relativa ai presunti depistaggi nelle indagini sulla strage di via D'Amelio. Il servizio esplora il complesso rapporto tra Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia morto suicida il 21 novembre nella sua casa in Maremma, e Salvatore Totuccio Contorno, storico esponente mafioso diventato collaboratore di giustizia. Il procedimento ipotizza condotte volte a impedire a Contorno di riferire ai magistrati informazioni utili sulle vicende del 1989, sollevando nuove questioni sulla gestione delle indagini storiche.

Tra arte, cronaca e intrattenimento

La serata include anche momenti dedicati alla cultura e alla cronaca recente. È in studio Gaia, cantautrice nota per "X Factor" nel 2016 e vincitrice di "Amici" nel 2020, che condivide il suo nuovo singolo "Senz'allegria" del ottobre 2026. A completare il cast degli ospiti, Robert Aramayo, attore britannico noto per "Il Trono di Spade" e "Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere", che ha ottenuto due BAFTA nel 2026 per "I Swear". Infine, Leonardo Bove, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, racconta il suo ritorno a scuola nel settembre scorso insieme ad altri tre studenti.