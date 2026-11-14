Monica Busetto liberi: dopo 14 anni torna a casa, gli avvocati pianificano il risarcimento

Monica Busetto è libera dopo 14 anni di ingiusta detenzione. Rientra nella sua città natale mentre la difesa prepara la richiesta di risarcimento per errore giudiziario entro 135 giorni.

Monica Busetto è finalmente libera dopo quattordici anni di ingiusta detenzione. L'infermiera veneziana ha varcato la soglia del carcere per tornare nella sua città natale, dove ha dichiarato di sentirsi finalmente a casa. Il suo ritorno alla normalità segna la fine di un lungo calvario giudiziario che l'ha vista imprigionata per un crimine mai commesso.

Ritorno alla Libertà e Reazioni Emotive

Parlando con la stampa davanti all'uscita dal penitenziario, Busetto ha espresso il suo sollievo e la sua familiarità con il luogo. "Aspettavo questo momento, me l'immaginavo comunque, perché sono nata qua e qua tutti mi vogliono bene", ha dichiarato l'ex detenuta. Il ritorno nella sua terra ha avuto un impatto emotivo immediato e profondo sulla donna, che ha dovuto confrontarsi con la strabiliante sensazione di ritrovare la propria identità civile.

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La transizione dalla cella alla vita domestica non è stata semplice per Busetto, abituata a quattordici anni di routine carceraria. Ha ammesso di non aver dormito tutta la notte dopo l'arrivo a casa della moglie di suo padre, spiegando che dopo un decennio passato sempre sullo stesso letto e nelle stesse celle, ogni spazio domestico le sembrava diverso e innaturale. Il carcere di Verona, dove era detenuta, le ha lasciato un ricordo amaro legato agli ultimi addii prima della liberazione definitiva.

Ricostruzione Probatoria e Ruolo della Difesa

La svolta decisiva nel procedimento che ha portato alla sua assoluzione è stata individuata dalla difesa nella mancata ricerca di prove fondamentali. L'avvocato Stefano Busetto ha rivelato che esisteva una fotografia di una catenina appartenente alla vittima, Lidia Taffi Pamio, ma che tale elemento non era stato inizialmente cercato. La difesa ha scoperto amaramente che quelle immagini non erano state neppure richieste alle autorità competenti.

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La rinascita delle indagini difensive è avvenuta grazie all'intervento di un conoscente che, dopo aver ricevuto ripetuti rifiuti, ha continuato a insistere. Circa tre o quattro giorni dopo la scoperta della direzione corretta delle ricerche, questo uomo è tornato portando le fotografie della signora Lidia Taffi Pamio. Queste immagini hanno fornito dati inconfutabili per trarre comparazioni dimensionali cruciali per il caso.

Le misure ricavate dalle foto hanno dimostrato l'impossibilità materiale che la collana ritrovata appartenesse alla vittima. La collana della signora Pamio misurava settanta centimetri e non poteva essere inferiore a tale lunghezza. Al contrario, quella indossata da Monica Busetto misurava cinquantaotto centimetri. L'accusa aveva sostenuto che mancasse un pezzo, una giustificazione che la difesa ha definito inaccettabile alla luce delle nuove prove dimensionali scagionanti.

Iter Legale e Prospettive di Risarcimento

Ora che l'assoluzione è stata formalmente pronunciata, la priorità della difesa è garantire a Busetto il giusto risarcimento per il tempo ingiustamente perso. L'avvocato Alessandro Doglioni ha illustrato i passi temporali necessari per avviare la richiesta di indennizzo per errore giudiziario. La procedura richiede pazienza e precisione amministrativa per essere formalmente valida presso gli enti competenti.

Il primo step prevede l'attesa del deposito delle motivazioni della sentenza, un adempimento che avverrà entro novanta giorni dalla pronuncia. Solo dopo questo deposito, la causa entrerà nella fase del passaggio in giudicato, termine che richiederà ulteriori quarantacinque giorni. Il calendario legale indica quindi che la situazione si chiarirà definitivamente solo dopo almeno centotrentacinque giorni.

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Monica Busetto ha raccontato di aver avuto una vita normale prima che accadesse la vicenda giudiziaria. Attualmente vive nella casa della moglie di suo padre e dichiara di voler pianificare il futuro passo dopo passo. Il suo bilancio sulla vicenda è categorico e doloroso: non augura a nessuno una cosa del genere, sottolineando il costo umano elevatissimo pagato per quattordici anni di reclusione di un innocente.