Monica Guerritore commuove Barbara d'Urso con un ricordo sulla dignità del lavoro. Poi la tensione sale con lo scontro tra le giudici per le polemiche social.

Monica Guerritore ha portato in scena una delle emozioni più forti della nona puntata di Ballando con le Stelle, intervallando la sua esecuzione di tango con Luca Urso un racconto personale e toccante sulla maternità e la dignità professionale. L'attrice ha dedicato le prime parole della clip introduttiva al sacrificio che molte donne fanno per conciliare i ruoli familiari con l'impegno lavorativo, iniziando a riflettere su quel periodo in cui, sin dai quindici anni, ha dovuto trovare la forza interiore necessaria per affrontare la partenza per i turné.

Il sacrificio di Monica Guerritore e la reazione di Barbara d'Urso

Guerritore ha raccontato un aneddoto specifico riguardante la figlia Maria, che all'epoca dei fatti aveva solo tre anni, quando la famiglia si accingeva a partire in viaggio. L'attrice ha descritto il momento del saluto, spiegando alla piccola che sarebbe stata via per cinque giorni e chiedendole se volesse accompagnarla fino alla porta. La risposta di Maria, che ha deciso di non vedere la porta chiudersi perché le era troppo doloroso, ha messo in luce quanto i bambini siano capaci di comprendere le dinamiche emotive, anche se spesso non le condividono immediatamente.

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La frase chiave dell'intervento di Guerritore, che ha fatto riflettere tutti i presenti in studio, è stata la dichiarazione secondo cui il lavoro rappresenta la dignità di una persona, indipendentemente dal ruolo specifico che si ricopre. Questo messaggio ha trovato un eco immediata e profonda in Barbara d'Urso, una delle giudici della trasmissione, che ha colto l'occasione per condividere un'esperienza personale simile, raccontando come anche lei abbia vissuto per molti anni con un forte senso di colpa dovuto alla separazione dai figli piccoli.

L'emozione della giudice e la polemica con Simona Ventura

Barbara d'Urso, visibilmente commossa mentre parlava con Guerritore, ha confessato di essersi sentita in difficoltà durante gli anni passati, costretta a partire per lavoro pur sapendo che i suoi figli avrebbero preferito restare con la mamma, anche a costo di condizioni di vita più modeste. La giurata ha espresso gratitudine per il racconto dell'attrice, definendolo un messaggio importante per tutte le donne che, per non perdere la propria dignità professionale, sono costrette a vivere con il peso del senso di colpa, un sentimento che vuole aiutare a superare grazie alla consapevolezza che i figli capiranno il sacrificio fatto.

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Dopo la momentanea pausa dedicata all'emozione, Alberto Matano ha introdotto un chiarimento necessario riguardante le tensioni emerse la settimana precedente sui social network tra Simona Ventura e la stessa Barbara d'Urso. La vicenda nasceva da un'accusa mossa da d'Urso contro Ventura, che era stata accusata di aver lanciato una provocazione gratuita durante la puntata precedente, risposta che la collega ha mitigato dichiarando di non avere problemi professionali con lei e definendola una grande professionista della televisione.

Lo scontro verbale e le posizioni delle concorrenti

Il dibattito si è acceso quando Barbara d'Urso ha risposto alle scuse parziali di Ventura, sottolineando che per il pubblico della trasmissione, considerata la più importante del sabato sera, queste polemiche non interessano e che lei si è sentita messa in ridicolo da alcune battute, pur ribadendo di non nutrire rancore personale. La giudice ha specificato di essere stata presa in giro per otto puntate consecutive e di aver sentito il bisogno di fare chiarezza sulla situazione, pur mantenendo un tono pacato e senza intenti conflittuali personali.

Simona Ventura ha ribattuto con fermezza, spiegando che il suo obiettivo non è salvare delle vite ma divertire il pubblico a casa e che non ha ammazzato nessuno, mantenendo una posizione priva di cattiveria personale. Alberto Matano ha cercato di inasprire la discussione suggerendo che dietro le quinte sia successo qualcosa di molto grave, ma d'Urso ha respinto questa interpretazione, definendo la situazione come una semplice provocazione serena, mentre Ventura ha concluso affermando che le cose serie si dicono in faccia e non alle spalle, rimanendo aperta a una pace formale.