Monica Guerritore decide di ballare in Ballando con le Stelle 2026 dopo un iniziale rifiuto. La serata vede Alberto Ravagnani primo con 15 punti.

La nona puntata di Ballando con le Stelle 2026 ha riservato una delle scene più inedite e discusse della stagione, centrata sul comportamento di Monica Guerritore durante la gara di improvvisazione. L'attrice ha inizialmente manifestato un deciso rifiuto a partecipare all'esercitazione di danza in solitaria, sollevando dibattiti sulla sua dedizione al performance di coppia.

Il rifiuto di Monica Guerritore alla gara di improvvisazione

Monica Guerritore è entrata in pista per la prova di improvvisazione, un esercizio in cui i concorrenti devono ballare da soli su una base musicale indovinando lo stile richiesto, affermando con fermezza: No!. La conduttrice Milly Carlucci ha cercato immediatamente di comprendere le motivazioni di questa esclusione improvvisa, chiedendo Come no?. La spiegazione dell'attrice è stata netta e pragmatica.

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Monica Guerritore ha dichiarato di non intendere eseguire la prova perché la sua concentrazione era interamente dedicata al tango argentino che avrebbe dovuto ballare successivamente come partner maschile. L'attrice ha specificato che non voleva compromettere la credibilità della sua performance di coppia eseguendo movimenti di altri stili. Ha aggiunto di preferire eventualmente subire una penalizzazione immediata piuttosto che rischiare di non essere più credibile come danzatrice principale.

La posizione di Mariotto e l'intervento decisivo di Carolyn Smith

La presa di posizione di Monica Guerritore ha spiazzato inizialmente tutti i presenti, inclusi i colleghi concorrenti. Tuttavia, il giudice Mariotto ha lodato l'inedita trasparenza dell'attrice, definendo corretto il contenuto del suo ragionamento e apprezzando la novità che il suo approccio ha portato al programma televisivo.

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Il momento di stallo è stato superato dall'intervento persuasivo di Carolyn Smith, danzatrice e coach del programma. La Smith ha rivolto a Monica Guerritore un messaggio di fiducia, ricordandole la sua grandezza artistica e invitandola a considerare la mini-gara come un semplice riscaldamento della durata di soli 45 secondi.

Carolyn Smith ha sottolineato che i colleghi avevano piena fiducia nelle capacità dell'attrice, chiedendole di affrontare questo ostacolo come ne aveva affrontati molti altri nella sua carriera. Il suo incitamento è stato supportato dagli applausi del pubblico presente in studio, creando un ambiente di sostegno che ha cambiato l'atteggiamento della concorrente.

La partecipazione finale e la classificazione della gara

Dopo queste parole, Monica Guerritore ha acconsentito a partecipare, precisando che la sua decisione non dipendeva da una mancanza di coraggio ma da una richiesta specifica dei colleghi. L'attrice ha eseguito la danza definendola da maschio, ottenendo una prestazione giudicata eccellente dal pubblico e dai giudici.

Al termine della prova di improvvisazione, è stata stilata una miniclassifica immediata che ha evidenziato le performance migliori della serata. Alberto Ravagnani ha conquistato il primo posto con un totale di 15 punti, dimostrando grande abilità nell'indovinamento dello stile.

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Anna Safroncik si è classificata al secondo posto con un punteggio di 10 punti, mentre Alessandro Matri ha chiuso la top three al terzo posto con 5 punti. La giornata è stata inoltre segnata dall'assenza in studio della giurata Ornella Muti, ferma a causa dei problemi di salute delle settimane precedenti e intervenuta in collegamento video dalla propria abitazione per seguire gli aggiornamenti.