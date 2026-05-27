Monica Montefalcone: la perdita di una pioniera del monitoraggio corallino e il futuro incerto della ricerca

Il professore Marco Bianchi, mentore di Monica Montefalcone, ha illustrato la portata della tragedia che ha colto la biologa marina, evidenziando come il sequestro del suo{computatore} e degli appunti ostacoli la continu

Le indagini sulla scomparsa della biologa marina Monica Montefalcone , scomparsa durante un'escursione nelle Maldive, hanno rivelato che il suo lavoro di monitoraggio delle scogliere coralline rischia di andare perso insieme a lei.

Il professor Marco Bianchi, mentore di Montefalcone fin dagli inizi della sua carriera, ha dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che la ricercatrice conoscesse la grotta in cui era entrata, né di aver previsto la sua intenzione di visitarne gli anfratti. Il loro primo incontro risale ai primi anni duemila, quando Montefalcone si presentò a Bianchi portando la sua tesi di laurea sulla prateria di posidonia di Sanremo, basata sulle pubblicazioni del professore.

Da quel momento nacque una collaborazione che si è protratta per oltre venti anni, comprendente il dottorato in Scienze Ambientali Marine a Genova, una cattedra di professore associato in Ecologia e la direzione di numerosi progetti internazionali. Il progetto di monitoraggio delle scogliere coralline, avviato dallo stesso Bianchi nel 1997, ha coinvolto organismi come l'International Coral Reef Initiative e il Global Coral Reef Monitoring Network e si apprestava a celebrare il trentesimo anniversario, definito la più lunga serie storica al mondo.

Tuttavia, l'incidente ha interrotto la raccolta dei dati per il 2026, poiché le autorità maldiviane hanno sequestrato il computer e gli altri effetti personali di Montefalcone. Bianchi spera che questi strumenti vengano presto restituiti alla comunità scientifica, affinché la ricerca non si estingua con la perdita della ricercatrice.



Nel corso della sua carriera, Monica Montefalcone ha pubblicato più di duecentocinquanta articoli scientifici, ha coordinato progetti finanziati a livello nazionale e internazionale e ha formato centinaia di studenti.

Il suo carisma e la sua capacità di comunicare la scienza al grande pubblico le hanno valso riconoscimenti importanti, tra cui il Premio Tridente d'Oro dell'Accademia Internazionale di Scienze Tecniche Subacquee, conferito a febbraio. Era presidente di un comitato della Società Italiana di Biologia Marina, referente per l'ISPRA nell'ambito dell'ambiente marino, consulente per l'UNEP e l'IUCN, e rappresentava un punto di riferimento per la biologia marina italiana.

Bianchi descrive Montefalcone come una persona sempre ottimista, sorridente e dotata di un notevole carisma, capace di diffondere la conoscenza scientifica anche in televisione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficile da colmare, ma i progetti avviati da lei continueranno sotto la guida dei collaboratori che hanno lavorato al suo fianco.



Il professore ha voluto mantenere la massima discrezione sui dettagli dell'incidente, indicando che cinque persone erano entrate nella stessa grotta e nessuna è sopravvissuta per fornire testimonianze.

Le autorità stanno conducendo le indagini e Bianchi ha espresso l'opinione che sia saggio attendere i risultati ufficiali. La comunità scientifica internazionale osserva con apprensione la perdita di un talento eccezionale, ma resta fiduciosa che i dati già raccolti e le strutture di ricerca consolidate garantiranno la continuità del lavoro di monitoraggio delle barriere coralline.

I colleghi affermano che le pubblicazioni di Montefalcone continueranno a essere lette e citate per molti anni a venire, e che il suo impegno per la conservazione degli ecosistemi marini rappresenterà un'eredità duratura per le future generazioni di studiosi





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