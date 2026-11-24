Vendita di monolocale 13 mq a Firenze a 135 mila euro. L'agenzia giifica il prezzo elevato con abitabilita vecchie e terrazza privata.

Un'offerta immobiliare situata a Firenze ha acceso un acceso dibattito pubblico riguardo alla dinamica dei prezzi degli alloggi nella città toscana. L'annuncio, che propone in vendita un monolocale di dimensioni contenute, richiede un importo di 135 mila euro. La superficie effettiva dell'immobile è dichiarata in 13 metri quadrati, una cifra che ha sollevato immediate perplessità tra gli osservatori del settore immobiliare e i potenziali acquirenti. La richiesta economica supera i 10 mila euro al metro quadrato, posizionando l'immobile in una fascia di prezzo che molti considerano eccessiva per le caratteristiche fisiche dello spazio abitativo.

Dettagli Immobile e Dichiarazioni Agenzia

Il caso è stato segnalato specificamente all'associazione Salviamo Firenze, che ha raccolto le critiche dei cittadini sulla trasparenza dell'annuncio. L'agenzia immobiliare che ha pubblicato l'annuncio online ha risposto ai dubbi riguardo alla superficie dell'alloggio. La spiegazione fornita richiama un'abitabilità ottenuta prima dell'entrata in vigore delle normative edilizie attuali. Questa vecchia abitabilità garantisce che l'acquisto sia regolarmente documentato e che per l'acquisto sia possibile ottenere un mutuo bancario tradizionale.

Also read Christiansen, sequestro beni per evasione fiscale: 18,8 milioni euro su vendita palazzo Armani

Gli spazi interni sono organizzati in modo funzionale, con un angolo cottura dotato di un fornello elettrico portatile. Le fotografie pubblicate nell'annuncio mostrano chiaramente la struttura degli ambienti e l'assenza di stanze separate. Nonostante le dimensioni ridotte, l'agenzia sottolinea che l'immobile si presenta bene ed è appena stato restaurato. L'offerta mira a soddisfare la richiesta di mercato per studenti, medici e professionisti, ma anche per chi cerca un appoggio in città.

Caratteristiche e Terrazza Privata

Un elemento distintivo della proprietà è la presenza di uno spazio esterno aggiuntivo. Sul tetto del palazzo si trova un ampio terrazzo, accessibile dall'interno dell'alloggio. La terrazza è già arredata con un tavolo e presenta un rivestimento di erba sintetica. Questa caratteristica esterna viene citata dall'agenzia come fattore che giustifica il valore dell'offerta. La posizione dell'immobile e la presenza di tale spazio hanno indotto l'agenzia a descrivere il monolocale come un attico, distinguendolo dai classici piccoli alloggi in condominio.

Advertisement

I dubbi sulla superficie dell'alloggio si aggiungono ad altre segnalazioni già arrivate all'associazione. Molti utenti si chiedono se la descrizione di attico sia appropriata per un unità di 13 metri quadrati. La reazione dell'agenzia ai dubbi sulla superficie ha confermato la solidità della documentazione legale. La presenza di un'abitabilità pregressa è considerata sufficiente per superare i vincoli normativi moderni che limitano le dimensioni minime degli alloggi.

Giustificazione Prezzi di Mercato

La motivazione economica dietro la richiesta di 135 mila euro viene difesa con fermezza dall'agenzia. La posizione dell'agenzia sul prezzo richiesto è categorica: i prezzi di mercato sono questi. La giustificazione si basa sulla combinazione di ubicazione, stato di conservazione e spazi esterni. L'agenzia ritiene che il valore dell'immobile sia determinato dalla domanda attuale piuttosto che dal solo calcolo della metratura interna.

L'immobile è presentato come una soluzione ideale per chi cerca indipendenza senza i costi di un appartamento più grande. La richiesta economica è percepita come alta rispetto agli standard medi, ma l'agenzia mantiene la sua posizione. La presenza di erba sintetica e arredamento nella terrazza aumenta il valore percepito dell'unità abitativa.

Impatto sul Mercato Immobiliare

Questo caso contribuisce a una narrazione più ampia sulla carenza di alloggi accessibili nelle grandi città italiane. La segnalazione di Salviamo Firenze evidenzia come le piccole unità possano essere vendute a prezzi elevati. I potenziali acquirenti sono invitati a valutare attentamente le caratteristiche legali degli immobili.

Advertisement

Il dibattito sollevato evidenzia le differenze tra prezzo di mercato e valore percepito. L'agenzia difende la sua strategia di vendita citando le regole specifiche. Il monolocale rimane in vendita alla condizione attuale. Gli acquirenti interessati devono considerare la fattibilità dei mutui per abitazioni con abitabilità pregresse.