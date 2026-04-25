Monopolele: Il Festival di Ukulele Premiato Torna in Puglia nel 2026

Il Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, riconosciuto come il miglior festival di ukulele al mondo, ritorna a Monopoli dal 28 maggio al 1° giugno 2026 con cinque giorni di concerti, incontri e performance. Un evento che celebra la musica, la cultura e l'energia positiva dell'ukulele, attirando appassionati da tutto il mondo.

Il Monopolele – Mediterranean Ukulele Fest, acclamato come miglior festival di ukulele al mondo, ritorna a Monopoli , in Puglia , dal 28 maggio al 1° giugno 2026.

L'evento, nato nel 2022 da un'idea di Mauro Minenna e Salvo McGraffio, promette cinque giorni di concerti, incontri e performance dedicati a questo strumento affascinante, trasformando la città pugliese in un punto di riferimento internazionale per appassionati e artisti. Il festival ha ricevuto il prestigioso premio della giuria agli Ukies nel 2025, un riconoscimento che ne certifica la rapida crescita e l'impatto significativo sia a livello artistico che economico.

Monopolele si distingue per la sua apertura e inclusività, promuovendo un dialogo tra diversi generi musicali e culture. L'ukulele, spesso considerato uno strumento di nicchia, viene 'obbligato' a uscire dalla sua zona di comfort e a interagire con altri strumenti e musicisti, creando un festival variopinto, ibrido e musicalmente ricco. Secondo Salvo McGraffio, uno degli ideatori, questa apertura è fondamentale per l'energia positiva e la vitalità che il festival emana, attirando un pubblico internazionale entusiasta.

Il festival non solo offre un'esperienza musicale di alta qualità, ma genera anche un impatto economico positivo sul territorio, con un afflusso di turisti provenienti da oltre venti paesi e un fatturato diretto superiore ai 100.000 euro per edizione. La permanenza media dei visitatori internazionali supera le cinque notti e l'85% dichiara l'intenzione di tornare, dimostrando il successo del festival come strumento di destagionalizzazione turistica.

L'edizione 2026 del Monopolele Festival presenterà un cartellone eclettico con artisti di fama internazionale, tra cui Daniel Ho, vincitore di sei Grammy Award e figura di spicco della tradizione hawaiana contemporanea, Gaute Søderholm, pioniere della musica folk norvegese con l'ukulele, e Jane For Tea, artista francese che fonde chanson e pop acustico. Il festival ospiterà anche il duo olandese Sage & Zaza, il britannico Arlo Anwin, il Paper Moon Trio slovacco e Four String Boy.

Un momento particolarmente atteso è la partecipazione del contrabbassista e compositore Paolo Damiani, che esplorerà il dialogo tra il contrabbasso e l'ukulele nei concerti Sound Embraces. Il festival si svolgerà in diversi luoghi suggestivi di Monopoli, dal porto antico alle chiese, passando per chiostri e piazze, con accesso gratuito agli eventi principali, promuovendo una partecipazione ampia e trasversale. Monopolele si conferma quindi un evento imperdibile per gli amanti della musica e un'occasione unica per scoprire la bellezza della Puglia





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