Monossido di carbonio, muore neonata di 7 mesi a Mezzani: tragedia in famiglia

Tragedia a Mezzani: muore la bimba di 7 mesi intossicata dal monossido di carbonio. La stufa a legna causa la morte della neonata e del padre. Dettagli e stato di salute della madre.

Una tragedia ha colpito la famiglia di origine senegalese residente a Mezzani, in provincia di Parma. La bambina di sette mesi, ricoverata in terapia intensiva pediatrica presso l'ospedale Maggiore di Parma, è deceduta questa mattina dopo essere stata intossicata dal monossido di carbonio. La piccola, che viveva nell'abitazione di via Bocca d'Enza da poco tempo, non è riuscita a sopravvivere nonostante una serie di trattamenti medici d'emergenza.

Dettagli tecnici e dinamica dell'incidente

Le indagini hanno accertato che le esalazioni letali erano originate da una stufa a legna utilizzata per riscaldare la camera da letto. L'uso improprio o difettoso di questo apparecchio ha causato un'accumulazione di gas pericoloso nell'ambiente chiuso. Il padre, un uomo di trentacinque anni, era già morto a seguito dell'intossicazione. La madre, di trentadue anni, è sopravvissuta ma è ricoverata in condizioni di stabilità.

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Stato di salute della famiglia allargata

Oltre ai membri diretti della famiglia nucleare, sono stati coinvolti anche altri parenti presenti nella casa. Il fratello quattordicenne della piccola e gli zii hanno subito anch'essi intossicazioni da monossido. Le loro condizioni non sono gravi e sono stati dimessi dall'ospedale. La famiglia, originaria del Senegal, viveva nel parmense da diversi anni.

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Protocolli medici e camera iperbarica

La neonata era stata sottoposta a terapie in camera iperbarica presso l'ospedale Maggiore di Parma. Questo trattamento specifico mira a ridurre rapidamente i livelli di monossido di carbonio nel sangue del paziente. Nonostante gli sforzi del personale medico e l'applicazione rigorosa del protocollo terapeutico, la bambina non ce l'ha fatta e ha perso la vita nel corso della mattinata.