Il rettore Montanari chiarisce che la legge sull'antisemitismo non vieta film né crea nuovi reati per le critiche a Israele, distinguendo tra libertà di espressione e propaganda razzista.

Il rettore dell'Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, ha pubblicato un articolo su Il Fatto Quotidiano per chiarire alcuni equivoci sorti riguardo alla nuova legge sul contrasto all'antisemitismo e all'adozione della definizione operativa IHRA. Montanari ha specificato che, se il disegno di legge venisse approvato, l'attore Fabrizio Gifuni potrebbe essere denunciato per antisemitismo, ma non vi è alcuna base penale specifica nella normativa discussa per tale accusa.

Assenza di nuove fattispecie penali nella normativa

La domanda fondamentale riguarda l'esistenza di un nuovo reato o di una nuova fattispecie penale che consentirebbe di processare Gifuni o gli autori del film Naza. La risposta è negativa: il testo legislativo non introduce nuovi reati, né stabilisce nuove sanzioni penali o amministrative. Pertanto, le affermazioni che attribuiscono alla legge il potere di proibire film o perseguire autori senza una norma incriminatrice esplicita sono infondate.

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Libertà di espressione e monitoraggio istituzionale

La legge organizza la prevenzione e il contrasto dell'antisemitismo attraverso una strategia nazionale focalizzata sul monitoraggio del fenomeno, la formazione e il coordinamento delle istituzioni. Fin dall'incipit, la normativa fa espresso salvo la libertà di critica politica, di espressione del pensiero, di riunione e di associazione. Ognuno rimane libero di discutere dell'utilità della legge, della sua formulazione e dei suoi eventuali effetti, nel rispetto della Costituzione vigente.

Differenza tra denuncia e reati esistenti

Presentare una denuncia non equivale all'esistenza di un reato introdotto da questa legge, poiché la normativa attuale non crea nuove condotte penalmente rilevanti. Chi desidera denunciare può già richiamarsi alla legislazione vigente contro la propaganda razzista e l'istigazione alla discriminazione, nota come Legge Mancino. Un magistrato può intervenire solo se una dichiarazione integra gli estremi della propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, dimostrando la sussistenza degli elementi previsti dalla legge vigente.

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La definizione IHRA e il contesto palestinese

Montanari ha espresso il proprio sostegno al soccorso della popolazione di Gaza, definito necessario e moralmente irrinunciabile, sottolineando che la tragedia di Gaza e l'antisemitismo coesistono senza escludersi a vicenda. La definizione IHRA, adottata nel 2016 e supportata da oltre quaranta Paesi, è stata richiamata dal Parlamento europeo nel 2017 per rendere più efficace il contrasto alle aggressioni antisemite. Gli undici esempi che accompagnano la definizione sono indicatori da valutare nel contesto complessivo e non costituiscono fattispecie di reato automatiche.

Chiarimenti politici su Delrio, Fassino e Segre

Infine, Montanari ha coinvolto nella discussione figure politiche come Matteo Delrio, Fausto Bertinotti (spesso associato al nome Fassino in questo contesto di critica) e Liliana Segre. Ha chiarito di non ricoprire più incarichi dirigenti nel Partito Democratico e ha respinto l'idea che il sostegno alla legge contro l'antisemitismo sia indifferenza verso la sofferenza palestinese. L'obiettivo è contrastare l'odio senza censurare le critiche a Israele, che non possono essere considerate antisemite se analoghe a quelle rivolte ad altri Paesi.