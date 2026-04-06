Monte-Carlo Masters: Berrettini e Vavassori partono con il piede giusto nel doppio

Matteo Berrettini e Andrea Vavassori superano il primo turno nel torneo di doppio del Rolex Monte-Carlo Masters, battendo la coppia De Minaur-Norrie. Al secondo turno affronteranno Heliovaara-Patten. Ottima prestazione per gli azzurri, con Sinner, Cobolli e Darderi in attesa di scendere in campo.

MONTE-CARLO - Inizia con il piede giusto l'avventura di Matteo Berrettini e Andrea Vavassori nel torneo di doppio di Monte-Carlo . La coppia azzurra, beneficiaria di una Wild Card, si assicura l'accesso al secondo turno del prestigioso 'Rolex Monte-Carlo Masters', il primo Masters 1000 della stagione sulla terra rossa. L'evento, che si svolge presso il Country Club nel Principato di Monaco e mette in palio un montepremi di 6.309.

095 euro, ha visto Berrettini e Vavassori superare il duo composto dall'australiano Alex de Minaur e dal britannico Cameron Norrie, sconfitti dopo un'intensa battaglia in tre set, con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-5, al termine di un'ora e mezza di gioco. Un esordio incoraggiante per la coppia italiana che dimostra determinazione e affiatamento, elementi chiave per affrontare le sfide che li attendono nel prosieguo del torneo. La vittoria rappresenta un segnale positivo in vista dei prossimi incontri e consolida le ambizioni del duo azzurro. Il match è stato caratterizzato da scambi di alta intensità e da una gestione tattica intelligente da parte di Berrettini e Vavassori, che hanno saputo adattarsi alle diverse fasi del gioco e rispondere efficacemente alle strategie degli avversari. L'atmosfera del torneo, con la sua storia e il prestigio che lo contraddistinguono, ha contribuito a rendere l'incontro ancora più emozionante. \Al secondo turno, negli ottavi di finale, Berrettini e Vavassori dovranno vedersela con le terze teste di serie del tabellone, ovvero la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Un ostacolo impegnativo che metterà alla prova le capacità degli azzurri, chiamati a confermare quanto di buono mostrato all'esordio e a elevare ulteriormente il loro livello di gioco. L'incontro promette scintille e spettacolo, con la possibilità di assistere a una sfida avvincente tra due coppie di grande talento. Oltre a Berrettini e Vavassori, il torneo di doppio vede la partecipazione di altri tennisti italiani di spicco. Jannik Sinner, che ha già superato il primo turno in coppia con il belga Zizou Bergs, rappresenta una delle principali speranze azzurre. Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi scenderanno in campo domani, martedì 7 aprile, per affrontare la coppia Goransson-King, con l'obiettivo di accedere anche loro al secondo turno e continuare a rappresentare l'Italia nel torneo. La presenza di così tanti tennisti italiani di alto livello evidenzia l'ottimo stato di forma del tennis italiano e la sua crescente importanza nel panorama internazionale. \Il 'Rolex Monte-Carlo Masters' è uno degli eventi più prestigiosi del circuito ATP e attira ogni anno i migliori giocatori del mondo. Il torneo, con la sua cornice suggestiva e l'atmosfera unica, offre agli spettatori l'opportunità di assistere a incontri di altissimo livello e di vivere un'esperienza indimenticabile. La terra rossa del Country Club, con il suo fascino intramontabile, fa da sfondo a sfide epiche e a momenti indimenticabili. La Wild Card concessa a Berrettini e Vavassori rappresenta un riconoscimento del loro talento e delle loro potenzialità, e l'opportunità di confrontarsi con i migliori giocatori del mondo. La vittoria al primo turno è un segnale incoraggiante e un punto di partenza per una competizione che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. L'attenzione del pubblico italiano è tutta puntata sui suoi beniamini, con la speranza di vederli protagonisti di un torneo indimenticabile e di raggiungere risultati importanti





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