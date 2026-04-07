Monte-Carlo Open: Martedì di fuoco con Berrettini, Sinner e Alcaraz in campo

Un martedì imperdibile a Monte-Carlo con le sfide di Berrettini, Sinner e Alcaraz. Dirette, news e highlights di un giorno cruciale per il torneo, con Darderi in campo e la copertura completa su Sky Sport e NOW.

Non perdere le dirette, le notizie e gli highlights di un martedì super a Monte-Carlo ! Il programma si apre alle 11 sul Centrale con l'incontro tra Berrettini e Bautista Agut. A seguire, l'attesissimo debutto di Sinner contro Humbert e, per concludere la giornata, Alcaraz contro Baez. In campo anche Luciano Darderi, promettente tennista italiano. Un martedì di tennis imperdibile, da vivere interamente in diretta.

Bautista Agut e Matteo Berrettini, presente nel Principato grazie a una wild card, si affronteranno in un match che promette spettacolo. Sarà la quinta volta che i due si sfidano, con Berrettini in vantaggio 4-1 nei precedenti, sebbene l'ultimo incontro risalga al 2021. Ricordiamo che anche nel 2021 si è svolto l'ultimo confronto tra. Il numero due al mondo, reduce da un marzo incredibile con la conquista del Sunshine Double, inizierà la sua stagione sulla terra rossa contro il tennista francese, che arriva dal successo su Kouamé al primo turno. Dopo il match di Sinner, sarà la volta del numero 1 al mondo, che dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno nel Principato. Al debutto a Monte-Carlo, lo spagnolo affronterà l'argentino Sebastian Baez. Tra gli italiani, non dimentichiamo Darderi, che, reduce dalla semifinale all'Atp 250 di Marrakech, si troverà di fronte il polacco Hurkacz. Un programma intenso e ricco di emozioni, che culminerà con l'incontro tra Alcaraz e Baez. Il martedì di Monte-Carlo offrirà anche altri match interessanti, tra cui Mensik contro Maroszan, Popyrin contro Ruud e Norrie contro De Minaur. \Per seguire tutti gli incontri, Sky Sport ed Extra Plus saranno i canali di riferimento. Per i clienti Sky, è disponibile Sky Sport Plus, un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente per seguire le grandi sfide maschili e femminili. Basterà sintonizzarsi sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, si potrà accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curati e realizzati da ATP e WTA. Inoltre, nella sezione dedicata, sarà possibile visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Anche i clienti NOW potranno godere di un'esperienza completa grazie a Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, sempre curate e realizzate da ATP e WTA. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di tennis di non perdersi neanche un momento dell'azione.\L'atmosfera di Monte-Carlo, con la sua eleganza e la sua storia, farà da cornice a questo evento straordinario. I match promettono grande intensità e spettacolo, con alcuni dei più grandi nomi del tennis mondiale che si contenderanno la vittoria. I campi in terra rossa saranno teatro di sfide epiche, fatte di colpi potenti, strategie raffinate e grande determinazione. La presenza di tennisti italiani di spicco, come Berrettini, Sinner e Darderi, aggiunge un ulteriore elemento di interesse per il pubblico nazionale, che potrà seguire le loro performance con grande entusiasmo. L'organizzazione impeccabile, le immagini di alta qualità e la copertura completa offerta da Sky e NOW renderanno questo martedì di tennis un'esperienza indimenticabile per tutti gli appassionati. Non resta che sintonizzarsi e godersi lo spettacolo





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