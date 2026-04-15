Monte dei Paschi di Siena: Il Consiglio di Amministrazione Licenzia il Direttore Generale Luigi Lovaglio

Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena ha revocato l'incarico di Direttore Generale a Luigi Lovaglio. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni legate all'acquisizione di Mediobanca e a un'indagine giudiziaria che coinvolge anche altre figure di spicco del mondo finanziario italiano. L'allontanamento di Lovaglio segna un punto di svolta nella gestione della banca e nelle dinamiche tra i suoi azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha formalmente interrotto il rapporto di lavoro con il suo Direttore Generale, Luigi Lovaglio , licenziandolo per giusta causa. Questa decisione drastica, ratificata martedì, segue di poche settimane la revoca del suo incarico di Amministratore Delegato e la sua sospensione dalla posizione di Direttore Generale, avvenute lo scorso 25 marzo.

La chiusura definitiva del rapporto di lavoro rappresenta un epilogo sorprendente, considerando che fino a pochi mesi fa appariva quasi impensabile. Lovaglio, infatti, è stato la figura chiave che ha guidato la banca attraverso un complesso processo di risanamento dopo oltre un decennio di difficoltà finanziarie, e soprattutto ha orchestrato l'operazione che ha portato all'acquisizione di Mediobanca, la più prestigiosa banca d'investimento italiana. Tuttavia, il quadro degli interessi e delle dinamiche interne alla banca e nel contesto governativo ha subito significative evoluzioni, portando a questo esito. Per comprendere appieno le ragioni di questa decisione, è utile ripercorrere le tappe salienti degli eventi che hanno condotto a questa situazione. Fino al 2024, lo Stato italiano figurava come azionista di maggioranza di MPS, essendo intervenuto per salvare la banca dal fallimento. In linea con le direttive delle autorità europee, il governo era tenuto a cedere la propria quota per riportare la banca sul mercato privato. A partire dalla fine del 2023, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha iniziato a dismettere gradualmente la sua partecipazione. Nel novembre 2024, una porzione consistente del pacchetto azionario è stata ceduta a Delfin, la holding di Leonardo Del Vecchio, e a Francesco Caltagirone. Questi soggetti sono così diventati rispettivamente il secondo e il terzo azionista di MPS, dopo il governo. L'interpretazione diffusa tra gli osservatori del settore è che l'interesse di Delfin e Caltagirone non fosse tanto per MPS in sé, quanto per le potenziali mosse strategiche che la banca potesse intraprendere a favore dei loro specifici obiettivi di business. Il principale di questi obiettivi sembrava essere l'acquisizione di Mediobanca, che a sua volta detiene una quota significativa in Generali, la grande e prestigiosa compagnia assicurativa italiana. Il controllo di Generali era da tempo un desiderio dei Del Vecchio e dei Caltagirone, mai pienamente realizzato. Spinti da questi interessi e con il coinvolgimento e la collaborazione del governo, MPS ha avviato e portato a termine con successo l'operazione di acquisto di Mediobanca lo scorso settembre. In questo complesso scenario, Luigi Lovaglio, banchiere di vasta esperienza e Amministratore Delegato di MPS dal 2022, ha svolto un ruolo centrale. Sebbene nessuna delle parti coinvolte abbia mai ammesso pubblicamente un piano precostituito di questo tipo, le motivazioni ufficiali addotte per l'acquisto di Mediobanca sono sempre state di natura puramente economica e industriale. Tuttavia, una parte considerevole degli esperti del settore ha sempre nutrito scetticismo riguardo a tali giustificazioni, data la notevole diversità operativa e la non immediata compatibilità tra i modelli di business di MPS e Mediobanca. La reticenza nell'ammettere un disegno coordinato era anche dettata dalla normativa italiana, che mira a prevenire forme di coordinamento tra azionisti e tra azionisti e manager in contesti di complessi schemi di partecipazioni incrociate in società quotate, come nel caso di Del Vecchio e Caltagirone, azionisti di MPS, Mediobanca, Generali e diverse altre banche italiane. L'indagine giudiziaria, avviata dalla Procura di Milano, ha puntato i riflettori proprio sulle modalità con cui MPS ha acquisito Mediobanca, ipotizzando un possibile coordinamento illecito tra Caltagirone, Delfin e MPS. I reati contestati includono l'aggiotaggio, ovvero la diffusione di informazioni false con l'intento di manipolare il prezzo dei titoli quotati, e l'ostacolo alle autorità di vigilanza. Sebbene il governo non sia stato direttamente coinvolto nell'indagine principale, un suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di MPS è stato iscritto nel registro degli indagati in un filone collaterale. Gli indagati nell'inchiesta principale includono Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri (presidente di EssilorLuxottica e del gruppo Delfin) e lo stesso Luigi Lovaglio. L'indagine è ancora in corso e, sebbene non abbia ancora prodotto esiti definitivi, la sua sola esistenza ha seriamente compromesso la posizione di Lovaglio ai vertici di MPS, soprattutto in un momento delicato come quello del rinnovo della dirigenza. L'allontanamento di Lovaglio viene interpretato come un tentativo di dimostrare l'assenza di un "concerto" tra le parti, ma non è l'unico fattore che ha determinato la sua uscita di scena. È emerso chiaramente che Lovaglio aveva perso il sostegno dei soci di maggior peso, in particolare di Caltagirone. Quest'ultimo non avrebbe gradito le intenzioni di Lovaglio di procedere a un consolidamento strategico dell'acquisizione di Mediobanca e all'implementazione di quelle che in gergo tecnico vengono definite "sinergie". Queste ultime prevedono l'integrazione di divisioni e strutture, l'avvio di collaborazioni e la condivisione dei flussi di lavoro, che in alcuni casi possono comportare la soppressione di ruoli duplicati e il conseguente licenziamento di personale. Per Caltagirone, tuttavia, queste prospettive sembravano rappresentare un ostacolo ai suoi piani. La sua esclusione dall'elenco dei candidati per i ruoli dirigenziali, che il CdA avrebbe presentato alla prossima assemblea degli azionisti del 15 aprile, era già un segnale inequivocabile. L'organo di gestione di una società quotata, come è il CdA, è deputato a rappresentare gli interessi degli azionisti, e l'assenza del nome di Lovaglio da tale lista era un indicatore forte della mancanza di volontà nel rinnovare il suo mandato. A complicare ulteriormente la sua posizione è intervenuta un'ulteriore mossa: il suo nome è infatti comparso come candidato in una lista alternativa presentata da Plt Holding, un azionista di minoranza con l'1,2% delle azioni di MPS. Questa iniziativa, non condivisa con il CdA, è stata interpretata come un atto di aperto contrasto con la volontà dell'organo direzionale, acuendo le tensioni e accelerando il processo che ha portato al suo licenziamento





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