Monte dei Paschi: Lovaglio al timone, un nuovo Cda per la fusione con Mediobanca

Luigi Lovaglio torna alla guida del Monte dei Paschi di Siena dopo la vittoria della lista Plt Holding nell'assemblea. Il nuovo consiglio di amministrazione, con una maggioranza di consiglieri indicati da Plt Holding, dovrà ora definire la governance e guidare la banca verso la fusione con Mediobanca, un'operazione strategica per il futuro del terzo polo bancario nazionale.

Il consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena è atteso in riunione a Siena, presumibilmente martedì o mercoledì, subito dopo l'assemblea che ha segnato una vittoria inattesa per la lista promossa da Plt Holding. Questa assemblea ha visto il ritorno alla guida della banca dell'ex amministratore delegato Luigi Lovaglio , una nomina che apre una nuova fase per l'architettura di governance dell'istituto.

In base al nuovo statuto, Plt Holding detiene la maggioranza dei seggi nel consiglio, con otto consiglieri su quindici: Cesare Bisoni, Luigi Lovaglio in veste di amministratore delegato, Flavia Mazzarella, Lidia Aliberti, Massimo Di Carlo, Patrizia Albano, Carlo Corradini e Paola Leoni. La lista del precedente consiglio di amministrazione ne ha espressi sei, tra cui l'ex presidente Nicola Maione, Fabrizio Palermo, Corrado Passera, Carlo Vivaldi, Paolo Boccardelli e Antonella Centra. La settima figura proviene dal Comitato dei gestori dei fondi, con la riconferma di Paola De Martini. Questo nuovo assetto vede un consiglio profondamente rinnovato, con soli tre membri riconfermati rispetto al board precedente: Maione, Lovaglio e De Martini. L'equilibrio interno tra le due anime che hanno supportato rispettivamente Lovaglio e la candidatura di Palermo come amministratore delegato rappresenta una sfida cruciale. La maggioranza dei seggi spetta alla lista di Lovaglio, ma l'altra fazione dispone comunque di sei consiglieri, rendendo necessaria una sintesi strategica per guidare la banca verso la fusione con Mediobanca e il conseguente scorporo delle attività di private banking e corporate finance in una nuova entità. La prima decisione del nuovo consiglio riguarderà la nomina del presidente. L'elenco di Plt Holding indica Cesare Bisoni, ex banchiere, come candidato principale. Tuttavia, alcuni osservatori non escludono possibili mediazioni che potrebbero portare a nomi alternativi come Flavia Mazzarella, Corrado Passera o Carlo Vivaldi, sebbene la candidatura di Bisoni appaia al momento la più probabile. Successivamente, il consiglio dovrà nominare due vicepresidenti, con le figure di Mazzarella e Passera nuovamente in lizza, affiancate dal rettore della Luiss, Paolo Boccardelli. Non è da escludere neppure una riallocazione di ruoli tra i consiglieri stessi. Ad esempio, l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, si troverà di fronte a una scelta strategica: mantenere il suo posto nel consiglio del Monte dei Paschi, rinunciando potenzialmente al suo ruolo nel consiglio delle Assicurazioni Generali, o viceversa. Una volta definiti questi passaggi, il nuovo consiglio e la banca dovranno concentrarsi sull'attuazione dell'ambizioso piano industriale promosso dall'amministratore delegato Lovaglio. L'obiettivo è quello di generare sinergie per almeno 700 milioni di euro dall'integrazione con Mediobanca, un'operazione che consoliderà ulteriormente la posizione del Monte dei Paschi come terzo polo bancario nazionale. Prima di raggiungere questo traguardo, sono previste ulteriori tappe. Entrambe le banche dovranno convocare le rispettive assemblee per formalizzare l'accordo di fusione. Si stima che questo processo richiederà almeno due mesi, con l'obiettivo di completare questa fase prima dell'estate e finalizzare l'operazione entro la fine dell'anno, segnando un passo fondamentale per il futuro del settore bancario italiano





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