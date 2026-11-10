Monti Sicani: la Blue Zone siciliana tra borghi, cibo e Teatro Andromeda

Scopri i Monti Sicani, area tra Palermo e Agrigento con un alto tasso di ultracentenari: borghi, gastronomia tradizionale e il Teatro Andromeda da visitare.

I Monti Sicani, un territorio di 13 comuni tra le province di Palermo e Agrigento, sono una delle aree meno frequentate dal turismo ma tra le più affascinanti della Sicilia. Il Dipartimento SAAF (Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali) dell'Università degli Studi di Palermo ha studiato quest'area come una Blue Zone, per l'alto tasso di longevità dei suoi abitanti. Il periodo ideale per visitarla è il weekend off season, in autunno o in inverno.

Caltabellotta e San Giovanni Gemini sono i comuni sicani con il maggior numero di ultracentenari, alcuni dei quali arrivano fino a 105 anni. Il fenomeno è attribuito alla vita di montagna a stretto contatto con la natura, a un'alimentazione sana in linea con la dieta mediterranea e a una forte rete di relazioni sociali, in cui gli anziani sono considerati una risorsa.

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Come raggiungere i Monti Sicani e organizzare il viaggio

Per raggiungere i Monti Sicani il consiglio è di arrivare in aereo o in nave a Palermo e noleggiare un'auto. Il tragitto verso le montagne richiede circa 2 ore, e durante il soggiorno si può alloggiare in bed and breakfast o in agriturismo.

Pranzi e cene si possono consumare nelle tipiche trattorie del posto oppure presso gli chef di punta del territorio. A Montallegro, città del pomodoro siccagno, cioè del pomodoro secco, il ristorante Capitolo Primo occupa un palazzetto di fine Ottocento, che fu residenza del nobile palermitano Niccolò Briuccia. Qui è possibile assaggiare la famosa arancina al nero di seppia dello chef Damiano Ferraro.

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San Giovanni Gemini, con i suoi 7300 abitanti, conta 6 ultracentenari, di cui 4 sono donne. Isolamento, aria incontaminata, silenzio e ritmi di vita rallentati sono, secondo la descrizione della fonte, il vero punto di forza di questa zona della Sicilia.

Teatro Andromeda, il teatro all'aperto di Santo Stefano Quisquina

Nei pressi di Santo Stefano Quisquina, nominata città del formaggio nel 2020, a 987 metri di altitudine sorge il Teatro Andromeda. Con 108 posti all'aperto, la fonte lo presenta come il teatro all'aperto più alto del mondo, una tappa adatta agli itinerari del turismo rurale e culturale.

La costruzione inizia nel 1986 per volontà di Lorenzo Reina, pastore, artista e studioso di simbologia, che nell'arco di 40 anni realizzò sulla cima della montagna il suo teatro tempio. Il sito unisce geometrie sacre e megalitismo astronomico, e secondo il racconto del suo autore il luogo scelto era quello in cui le pecore pascolavano placidamente.

Il teatro è stato aperto al pubblico solo nel 2015, su consiglio di Vittorio Sgarbi, che ne apprezzò la bellezza. Oggi, a quasi un anno dalla morte di Lorenzo Reina, sono i suoi figli a gestire il Teatro Andromeda, che fa parte della Fattoria dell'Arte. Durante l'estate vi si svolgono spettacoli di musica, teatro e danza al chiaro di luna.

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All'ingresso i visitatori trovano l'avviso che il luogo è sconsigliato agli adulti e ai bambini non educati al silenzio, e il motto del sito è 'Ascolta il Silenzio'. Per far sedere il pubblico, Reina installò 108 blocchi di travertino bianco, disposti in modo speculare alle stelle della costellazione di Andromeda. Le figure mitologiche della Grecia e della Mesopotamia, come il dio Enki, accolgono i visitatori, insieme alle frasi del filosofo e maestro spirituale bulgaro Omraam Mikhael Aivanov, molto amato da Reina.

Tra pietre laviche e simboli che rievocano il Santo Graal, ogni elemento del sito è collocato con un preciso significato, e la visita si configura come un'esperienza di silenzio più che di spettacolo. La fonte sottolinea che i Monti Sicani offrono otto esperienze da non perdere in un weekend, tra siti culturali, botteghe artigiane centenarie e prodotti della tradizione.