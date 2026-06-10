Montmartre e Teresa Battaglia 2: Alzheimer, vendetta e misteri sulle nuove serie TV

Scopri le trame delle nuove serie TV italiane: la miniserie in costume Montmartre con Clémentine Célarié, e il finale della seconda stagione di Teresa Battaglia, tra Alzheimer, giustizia fai-da-te e serial killer.

Arrivano sulle reti Rai due nuove serie TV che promettono di tenere incollati gli spettatori con storie intense e ricche di colpi di scena. La prima è Montmartre, una miniserie in costume ambientata nella Parigi della Belle Époque, che intreccia destini di emancipazione femminile e can-can.

La protagonista è Esther, interpretata da Clémentine Célarié, un'ex funzionaria del tribunale appena andata in pensione. La sua vita cambia radicalmente quando riceve una diagnosi di Alzheimer. Esther, che inizia a dimenticare i dettagli della sua esistenza, si aggrappa però a un ultimo obiettivo: fare giustizia per i crimini che ha visto sfuggire alle condanne durante la sua carriera. Tornando sui casi irrisolti, scopre che molti colpevoli sono ancora a piede libero per errori tecnici o lacune investigative.

Con determinazione, trasforma la sua malattia in una forza, diventando una vendicatrice solitaria. La sua missione personale la porta a rintracciare i nomi sulla sua lista e a punirli uno a uno, in una corsa contro il tempo prima che la sua mente ceda del tutto.

La serie esplora il tema della memoria e della giustizia, mostrando come l'Alzheimer possa sprigionare un'inaspettata energia interiore, come racconta la stessa Célarié: la malattia non è solo una condanna, ma anche una fonte di forza per chi la vive. Parallelamente, la serie segue le indagini della poliziotta Célia Le Goff, interpretata da Elisa Erka, che è sulle tracce di un serial killer.

L'assassino lascia enigmatici messaggi accanto ai corpi delle vittime, tutti indirizzati direttamente a Célia, quasi come un gioco pericoloso. La poliziotta fatica a trovare un legame tra gli omicidi, ma ogni nuovo delitto la avvicina a una verità inquietante. Sul piano personale, Célia deve affrontare tensioni familiari quando il fratello Rémy la convince a partecipare alla festa di compleanno della madre, con la quale ha interrotto i rapporti da tempo.

Mentre Célia cerca di fare luce sul suo passato, un incontro con un ex insegnante le permette di recuperare un ricordo dimenticato, che la indirizza verso una persona in grado di aiutarla. Le due storie, quella di Esther e quella di Célia, si incrociano in modo sorprendente, portando a un finale che lascia il pubblico con il fiato sospeso.

La serie Montmartre si distingue per la sua capacità di mescolare dramma sociale, thriller psicologico e una ricostruzione storica accurata, con costumi e scenografie che riportano alla vita la Parigi del can-can. Infine, la seconda stagione di Teresa Battaglia, in onda su Rai 1, si avvia verso il finale con l'ultima puntata intitolata 'Omicidi e depistaggi'. Teresa Battaglia è un'investigatrice di grande esperienza, alle prese con i primi sintomi dell'Alzheimer mentre cerca di risolvere casi complessi.

Nella stagione, la sua malattia si aggrava, ma la sua determinazione resta intatta. L'ultima puntata vede Teresa affrontare un caso intricato di omicidi e depistaggi, mettendo alla prova le sue capacità investigative e la sua memoria. La serie tocca temi profondi come la fragilità umana, la resilienza e il valore della giustizia, offrendo una rappresentazione realistica e commovente dell'Alzheimer.

Entrambe le serie, Montmartre e Teresa Battaglia 2, offrono al pubblico storie avvincenti che uniscono il brivido del thriller a una riflessione sulla malattia e sulla vendetta, con personaggi femminili forti e complessi da non perdere





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