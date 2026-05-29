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Monza-Catanzaro: cosa succede in caso di parità per accedere a Serie A

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Monza-Catanzaro: cosa succede in caso di parità per accedere a Serie A
MonzaCatanzaroSerie A
📆5/29/2026 7:48 PM
📰leggoit
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L'articolo fornisce informazioni sul possibile passaggio in caso di parità tra Monza e Catanzaro per accedere a Serie A. Inoltre, viene fornito un elenco delle squadre finaliste e di quanto sia importante segnare altri due gol per una promozione in Serie A dopo lunghi anni. Si ottiene informazioni relative alla sezione dedicata al calcio e alla posizione in campionato di partita precedente o dopo. Conclude con la lista dei numeri vincenti e le quote dell'estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto del giorno successivo, con entrambi i palindromi sul 5 e la certezza di almeno un 5 al Lotto e al Superenalotto

Monza - Catanzaro 0-2, cosa succede in caso di parità: il regolamento dei supplementari dei playoff di Serie B Le squadre si affrontano nella finale di ritorno dei playoff.

Gli uomini di Alberto Aquilani vorrebbero segnare altre due reti per una promozione in Serie A dopo tantissimi anni. Tuttavia, la gara è complicata per loro in base al regolamento. Se le squadre finale abbiano stesse marcature nella stagione regolare e battute, sono previste le eventuali estensioni in tempi supplementari. Per vedere la partita in tv, puoi seguire le indicazioni fornite nel testo.

Puoi trovare ulteriori informazioni riguardo ai giocatori e alle squadre nella sezione dedicata al calcio.

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Monza Catanzaro Serie A Calcio Regolamento Supplementari Tempi Supplementari Gara

 

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