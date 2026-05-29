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Monza e Catanzaro si sfidano per l'accesso in Serie A

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Monza e Catanzaro si sfidano per l'accesso in Serie A
MonzaCatanzaroPlayoff
📆5/29/2026 6:21 PM
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La finale di ritorno dei playoff tra Monza e Catanzaro si preannuncia come una sfida emozionante. I brianzoli, favoriti grazie al successo per 2-0 all'andata, schierano un 3-4-2-1, mentre il Catanzaro risponde con un 3-4-2-1. Gli uomini di Aquilani devono segnare almeno tre reti per passare il turno.

Il match tra Monza e Catanzaro si preannuncia come una sfida emozionante. La gara, valida per la finale di ritorno dei playoff, vedrà i brianzoli favoriti grazie al successo per 2-0 all'andata e un migliore piazzamento in classifica.

Tuttavia, gli uomini di Aquilani sono determinati a rimontare e hanno bisogno di tre reti per passare il turno. La formazione di Monza si presenta con un 3-4-2-1, guidata da Thiam in porta, Birindelli, Delli Carri e Carboni in difesa, Bakoune, Pessina, Colombo e Azzi a centrocampo, Hernani e Mota Carvalho alle spalle dell'unica punta Cutrone, allenata da Bianco.

Il Catanzaro, invece, schiererà un 3-4-2-1 con Pigliacelli tra i pali, Cassandro, Antonini e Fellipe Jack in difesa, Favasuli, Petriccione, Pontisso e Di Francesco a centrocampo, Liberali e Iemmello alle spalle dell'unica punta Pittarello, allenata da Aquilani. La partita si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati di calcio

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Monza Catanzaro Playoff Calcio Serie A Sport

 

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