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La dodicesima giornata di Serie A vedrà affrontare il Monza e la Fiorentina allo stadio Brianteo di Monza per il posticipo di lunedì 23 novembre alle ore 20:45. L'incontro rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni, poiché si trovano in una fase delicata della classifica dove ogni punto può influenzare significativamente la posizione finale.

Opzioni per la diretta streaming di Monza Fiorentina

La trasmissione dell'incontro è affidata ai principali operatori televisivi italiani che detengono i diritti delle partite della Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta da DAZN, piattaforma che offre l'accesso a tutte le gare del campionato, e da Sky Sport. Per gli utenti che preferiscono lo streaming digitale, la diretta sarà disponibile anche su NOW con il pass Sport e su Sky Go.

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Chi desidera accedere a questi servizi con maggiore sicurezza o da una posizione geografica diversa da quella abituale potrebbe considerare l'utilizzo di una Virtual Private Network. Questa tecnologia consente di bypassare i blocchi geografici regionali, permettendo di seguire le partite di calcio in diretta dalle proprie piattaforme di streaming preferite senza limitazioni di territorio.

Stato di forma e situazione in classifica

Il Monza arriva a questo confronto con un'atmosfera pesante dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultimo impegno ha visto la squadra brianzola perdere per 1-0 contro l'Atalanta, confermando un momento complicato. L'unico successo recente risale al 4-0 inflitto al Cagliari a metà ottobre, rendendo necessario trovare subito risultati positivi per migliorare la classifica.

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La Fiorentina, allenata da Paolo Vanoli, ha vissuto un avvio di stagione faticoso ma ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane. Il risultato più recente è stato un pareggio 2-2 contro la Juventus, preceduto da vittorie e pareggi significativi come il 4-2 al Sassuolo e il 2-2 contro l'Atalanta. Le Viola hanno realizzato dieci reti ma ne hanno subite undici, mostrando un equilibrio offensivo ma vulnerabilità difensiva.

In classifica, il Monza occupa il diciottesimo posto, entrando stabilmente nella zona retrocessione, mentre la Fiorentina si trova al quindicesimo posto, appena fuori dalle posizioni utili per evitare il pericolo. La distanza tra le due squadre è molto ridotta, e l'esito di questa partita potrebbe cambiare radicalmente l'umore e le prospettive di entrambi i gruppi.

Formazioni probabili e dettagli tattici

Per quanto riguarda il Monza, l'allenatore Matteo Paro dovrà fare i conti con diverse assenze importanti. Gli infortunati sono Yvan Kouadio Maye e Michael Folorunsho, mentre Ivan Juric figura tra i squalificati. L'undici probabile vede Toernqvist tra i pali e Mota, Toure e Varela impiegati nell'ultima linea offensiva per cercare di sfondare la difesa viola.

La Fiorentina di Paolo Vanoli si presenta con due sole assenze, quelle di Marin Pongracic e Fabiano Parisi, senza nessun giocatore squalificato. L'assetto probabile schiera De Gea in porta e ha nelle armi Mastantuono, Njie e Pedro Gonçalves per supportare Pellegrino. Le due squadre si affrontano con un precedente recente che vede il Monza aver vinto 2-1 il 13 gennaio 2025, ma negli ultimi cinque incontri il bilancio è pari con due vittorie per parte e un pareggio 2-2 nel settembre 2024.