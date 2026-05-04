Monza: Genitori condannati a risarcire la famiglia di Cristian Sebastiano per l'omicidio commesso dai figli

Il Tribunale di Monza ha stabilito che i genitori dei minori responsabili dell'omicidio di Cristian Sebastiano devono risarcire i familiari della vittima con 260.000 euro, riconoscendo una responsabilità sia diretta che indiretta per la mancanza di vigilanza e di educazione.

La vicenda che ha sconvolto la comunità monzese e nazionale, riguardante l'omicidio di Cristian Sebastiano , si arricchisce di un nuovo capitolo con la sentenza emessa dal Tribunale di Monza .

Questa decisione, giunta a due anni dalla conclusione del processo penale che ha visto i due giovani responsabili condannati, stabilisce una responsabilità civile a carico dei genitori dei minori, obbligandoli a risarcire i familiari della vittima con una somma considerevole di 260.000 euro. La sentenza non si limita a considerare un mero atto consequenziale alla condanna penale, ma approfondisce le dinamiche familiari e educative che hanno contribuito, secondo i giudici, alla tragica escalation.

L'omicidio, avvenuto il 29 novembre 2020, aveva visto coinvolti due adolescenti, all'epoca dei fatti rispettivamente quattordici e quindici anni, che avevano aggredito e ucciso Cristian Sebastiano durante un incontro in cui l'uomo, secondo l'accusa, avrebbe dovuto cedergli della cocaina. L'aggressione si era conclusa con il furto della sostanza stupefacente in possesso della vittima, aggiungendo un ulteriore elemento di gravità al quadro complessivo.

Il percorso giudiziario è stato lungo e complesso, caratterizzato da perizie psichiatriche contrastanti e da due gradi di giudizio. Il processo di appello bis aveva portato alla condanna dei due giovani a 12 anni e 10 mesi di reclusione, una pena poi confermata dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dalla difesa, rendendo la sentenza definitiva nel dicembre del 2024.

Questa conclusione del processo penale ha aperto la strada alla valutazione della responsabilità civile dei genitori, un aspetto cruciale per garantire una forma di giustizia e di sostegno ai familiari della vittima. La sentenza del Tribunale di Monza si basa su una duplice forma di responsabilità a carico dei genitori. I giudici hanno individuato una responsabilità diretta, derivante dalla mancanza di un'adeguata vigilanza sui figli, e una responsabilità indiretta, legata a un inadempimento dei doveri educativi e formativi.

In particolare, è stato sottolineato come i genitori non abbiano saputo impedire il verificarsi del fatto illecito, non esercitando un controllo sufficiente sulle attività dei figli, soprattutto considerando la loro giovane età. Ma la responsabilità non si limita a un semplice difetto di sorveglianza.

I giudici hanno evidenziato anche la mancanza di un'educazione che insegnasse ai figli a distinguere il bene dal male, a rispettare la legge e a non tenere condotte illecite, sia in presenza dei genitori che in assenza di un controllo diretto. Questa carenza educativa, secondo il Tribunale, ha contribuito a creare un contesto in cui i minori non hanno sviluppato una solida base morale e una capacità di autocontrollo sufficiente a evitare comportamenti violenti e criminali.

La sentenza sottolinea l'importanza di un ruolo genitoriale attivo e responsabile, non solo nella protezione fisica dei figli, ma anche nella loro formazione etica e sociale. Un'educazione adeguata, infatti, è considerata fondamentale per prevenire comportamenti devianti e per promuovere lo sviluppo di individui consapevoli e rispettosi delle regole. La decisione del Tribunale di Monza rappresenta un importante precedente in materia di responsabilità genitoriale, sottolineando come i genitori non possano sottrarsi alle conseguenze delle proprie mancanze educative e di vigilanza.

La base giuridica della sentenza risiede nell'articolo 2048 del codice civile, che disciplina la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dai figli minori non emancipati. Questo articolo stabilisce che i genitori sono civilmente responsabili dei danni causati dai loro figli, a meno che non dimostrino di aver fatto tutto il possibile per impedire il fatto.

La sentenza cita testualmente l'articolo, ribadendo che il padre, la madre o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori che abitano con essi. La legge prevede, tuttavia, una possibilità di liberazione dalla responsabilità: i genitori possono evitare di dover risarcire il danno solo se riescono a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto, adducendo una 'culpa in vigilando' o una 'culpa in educando'.

Nel caso specifico, il Tribunale di Monza ha ritenuto che i genitori non abbiano fornito prove sufficienti a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire l'omicidio, e che la loro mancanza di vigilanza e di educazione abbia contribuito in modo significativo alla commissione del reato. La sentenza rappresenta quindi un monito per tutti i genitori, sottolineando l'importanza di un impegno costante nell'educazione dei figli e nella loro protezione.

La decisione del Tribunale di Monza non si limita a stabilire una responsabilità economica, ma mira anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del ruolo genitoriale nella prevenzione della criminalità minorile e nella costruzione di una società più giusta e sicura. La vicenda di Cristian Sebastiano, purtroppo, rimane una ferita aperta nella comunità, ma la sentenza del Tribunale di Monza rappresenta un passo importante verso la ricerca di una forma di giustizia e di risarcimento per i suoi familiari





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